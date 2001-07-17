Раздел: Курьезы
Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
Лучшие шутки для поднятия настроения.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гривна.
Говорят, когда компьютер сгорает, перед взором микропроцессора за долю секунды проносятся все операции, которые он когда-либо совершил...
***
Приглашаем на очень экстремальное шоу – «День открытых дверей». Городской зоопарк
***
Достоевский ФМ. Это не радио. Это автор такой.
***
В ресторане:
- Это курица?
- Нет, это кушается.
***
Живу на первом этаже. Ночью сперли москитную сетку с окна. На следующую ночь вернули назад с маленькой запиской: «Не подошла. Извините за беспокойство».
***
А вы знаете, что нудисты играют в карты на одевание?
***
В парикмахерской:
- Голову мыть будем?
- Да чего уж там. Купайте всего.
***
Только у нас, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад.
***
Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел её с опухшим лицом, но в новом платье.
Читайте также: Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах
***
Никогда не носи кошку на пляж - она просто может офигеть от такого лотка с песком.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гривна.
Говорят, когда компьютер сгорает, перед взором микропроцессора за долю секунды проносятся все операции, которые он когда-либо совершил...
***
Приглашаем на очень экстремальное шоу – «День открытых дверей». Городской зоопарк
***
Достоевский ФМ. Это не радио. Это автор такой.
***
В ресторане:
- Это курица?
- Нет, это кушается.
***
Живу на первом этаже. Ночью сперли москитную сетку с окна. На следующую ночь вернули назад с маленькой запиской: «Не подошла. Извините за беспокойство».
***
А вы знаете, что нудисты играют в карты на одевание?
***
В парикмахерской:
- Голову мыть будем?
- Да чего уж там. Купайте всего.
***
Только у нас, выехав на встречную полосу, можно получить удар в зад.
***
Пасечник догадался, что жена нашла заначку, когда увидел её с опухшим лицом, но в новом платье.
Читайте также: Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах
***
Никогда не носи кошку на пляж - она просто может офигеть от такого лотка с песком.
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