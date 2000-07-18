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Раздел: Курьезы  
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Смешные лайфхаки от «народных умельцев»

Смешные лайфхаки от «народных умельцев»Фотки из серии "Я у мамы инженер".

Порой люди не всегда готовы платить за покупку новых вещей и даже не хотят отдавать сломанные вещи в ремонтные мастерские, поэтому они делают всё своими руками. Конечно же, далеко не у всех получается сделать качественный ремонт, поэтому в сети регулярно появляются вот такие подборки снимков, которые удивляют своей креативностью. Итак, смотрим далее на подборку в стиле "Я у мамы инженер", передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»

Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
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 Теги: лайфхаки, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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