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Раздел: Курьезы  
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Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина

Новые фотожабы на встречу Трампа и ПутинаПрезиденты дали повод для насмешек.

Пользователи сетей создают мемы, которые высмеивают встречу главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки 16 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua

Недовольство Трампом усилилось из-за того, что он отклонил выводы американских спецслужб о вмешательстве в выборы президента в 2016-м. Сотрудники разведки и лидеры Республиканской партии назвали такое поведение позорным, сообщает Daily Mail.

Трампа называют марионеткой Путина. Обвиняют, что российский президент держит его в кармане. Их изображают в виде двух влюбленных. На некоторых мемах - стиле БДСМ. Путина изображают в виде доминантного партнера. На других Трамп - это ребенок, которого контролирует или кормит Путин.

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Фото президента США вместе с его конкуренткой на выборах Хиллари Клинтон подписали: "Подтверждено: Клинтон встречалась с российским агентом во время кампании".

Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина

Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
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 Теги: Трамп, Путин

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Сегодня, 16:14 » Автор: Анна Мартынова
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