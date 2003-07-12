Раздел: Курьезы
Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
Президенты дали повод для насмешек.
Пользователи сетей создают мемы, которые высмеивают встречу главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки 16 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua
Недовольство Трампом усилилось из-за того, что он отклонил выводы американских спецслужб о вмешательстве в выборы президента в 2016-м. Сотрудники разведки и лидеры Республиканской партии назвали такое поведение позорным, сообщает Daily Mail.
Трампа называют марионеткой Путина. Обвиняют, что российский президент держит его в кармане. Их изображают в виде двух влюбленных. На некоторых мемах - стиле БДСМ. Путина изображают в виде доминантного партнера. На других Трамп - это ребенок, которого контролирует или кормит Путин.
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Фото президента США вместе с его конкуренткой на выборах Хиллари Клинтон подписали: "Подтверждено: Клинтон встречалась с российским агентом во время кампании".
Пользователи сетей создают мемы, которые высмеивают встречу главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина в Хельсинки 16 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua
Недовольство Трампом усилилось из-за того, что он отклонил выводы американских спецслужб о вмешательстве в выборы президента в 2016-м. Сотрудники разведки и лидеры Республиканской партии назвали такое поведение позорным, сообщает Daily Mail.
Трампа называют марионеткой Путина. Обвиняют, что российский президент держит его в кармане. Их изображают в виде двух влюбленных. На некоторых мемах - стиле БДСМ. Путина изображают в виде доминантного партнера. На других Трамп - это ребенок, которого контролирует или кормит Путин.
Читайте также: Соцсети отреагировали карикатурами на встречу Трампа и Путина
Фото президента США вместе с его конкуренткой на выборах Хиллари Клинтон подписали: "Подтверждено: Клинтон встречалась с российским агентом во время кампании".
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