» » Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
Раздел: Курьезы  
0

Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой

Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатуройНовая работа Сергея Елкина.

Глазами карикатуриста: Результаты встречи Трампа и Путина, передает Хроника.инфо со сылкой на dw.com

В США Дональд Трамп подвергся критике после встречи с Владимиром Путиным. Вот как резульат их встречи увидел известный художник Сергей Елкин.

Читайте также: Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина

Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Путин, Трамп

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:28 » Автор: Анна Мартынова
     330
     0

Похожие новости по теме

Предстоящую встречу Трампа и Путина изобразили в меткой карикатуре Предстоящую встречу Трампа и Путина изобразили в меткой карикатуре

Новая работа Сергея Елкина.

«Схватку» Трампа и Путина высмеяли в свежей карикатуре «Схватку» Трампа и Путина высмеяли в свежей карикатуре

Новая работа Сергея Елкина.

Приглашение Путина в Белый дом высмеяли меткой карикатурой Приглашение Путина в Белый дом высмеяли меткой карикатурой

Работа Сергея Елкина.

Известный художник высмеял карикатурой встречу Путина и Трампа Известный художник высмеял карикатурой встречу Путина и Трампа

Новая работа Сергея Елкина.

Художник высмеял искрометной карикатурой беседу Трампа и Путина Художник высмеял искрометной карикатурой беседу Трампа и Путина

Очередная работа Сергея Елкина.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх