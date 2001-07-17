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Раздел: Курьезы  
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Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик

Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный роликВидео набирает популярность.

Пес Коби, похитивший камеру GoPro, снял видеоролик. Соответствующее видео опубликовано в хостинге Youtube, передает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

В Австралии пес по имени Коби хотел поиграть со своим хозяином, но мужчина был занят профессиональной камерой. Собака выхватила закрепленную на палке экшн-камеру и побежал прочь от него.

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По словам хозяина, погоня за питомцем продолжалась не менее 20 минут.

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 Теги: собака, видео

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Сегодня, 11:49 » Автор: Анна Мартынова
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