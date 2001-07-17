Раздел: Курьезы
Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
Бенес Айо насмешил пользователей Сети.
Пользователей социальных сетей повеселило видео эмоциональной речи боевика так называемой "ДНР" Бенесса Айо, в которой речь идет об Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил журналист Денис Казанский.
"Обожаю этого парня. Почему он до сих пор не стал министром ДНР? Такой талант пропадает", – подписал видео блогер.
На кадрах видно всю степень "самоотверженности", с которой боевик ратует за так называемую "ДНР".
"Выступает почти как Вова Ленин. Броневичка ему не хватает", "Как будто он под кайфом каким-то", "Реактивный психоз", "Палата № 6", – смеются в сети.
Читайте также: Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
Отметим, что по данным сайта "Миротворец", Бенес Айо по прозвищу "Черный Ленин" является национал-большевиком из Латвии и активным участником так называемой "Русской весны-2014" в АР Крым и Донецке.
Пользователей социальных сетей повеселило видео эмоциональной речи боевика так называемой "ДНР" Бенесса Айо, в которой речь идет об Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил журналист Денис Казанский.
"Обожаю этого парня. Почему он до сих пор не стал министром ДНР? Такой талант пропадает", – подписал видео блогер.
На кадрах видно всю степень "самоотверженности", с которой боевик ратует за так называемую "ДНР".
"Выступает почти как Вова Ленин. Броневичка ему не хватает", "Как будто он под кайфом каким-то", "Реактивный психоз", "Палата № 6", – смеются в сети.
Читайте также: Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
Отметим, что по данным сайта "Миротворец", Бенес Айо по прозвищу "Черный Ленин" является национал-большевиком из Латвии и активным участником так называемой "Русской весны-2014" в АР Крым и Донецке.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1126
0
Также советуем посмотреть
- Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
- Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
- ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
- Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
- Координатора С14 посадили под круглосуточный домашний арест
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
- Большой котенок: пума уютно устроилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
- Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
- Забавные фотки людей, над которыми подшутили друзья
- Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
- Копы из Минска делятся в Twitter самыми веселыми «преступлениями»
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
- Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
- Стали известны детали «атаки» активистов на НАБУ
- Монетка в помощь: копы решили судьбу мотоциклистки «народным методом»
- Побег из одесской колонии: заключенные проломили стену
- На Донбассе погиб боец ВСУ
- Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
- Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
- ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
Оставьте свой комментарий