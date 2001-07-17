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Раздел: Курьезы  
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Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью

Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью Бенес Айо насмешил пользователей Сети.

Пользователей социальных сетей повеселило видео эмоциональной речи боевика так называемой "ДНР" Бенесса Айо, в которой речь идет об Украине, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил журналист Денис Казанский.

"Обожаю этого парня. Почему он до сих пор не стал министром ДНР? Такой талант пропадает", – подписал видео блогер.

На кадрах видно всю степень "самоотверженности", с которой боевик ратует за так называемую "ДНР".

"Выступает почти как Вова Ленин. Броневичка ему не хватает", "Как будто он под кайфом каким-то", "Реактивный психоз", "Палата № 6", – смеются в сети.

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Отметим, что по данным сайта "Миротворец", Бенес Айо по прозвищу "Черный Ленин" является национал-большевиком из Латвии и активным участником так называемой "Русской весны-2014" в АР Крым и Донецке.


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 Теги: боевик, речь

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Сегодня, 13:11 » Автор: Анна Мартынова
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