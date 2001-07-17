Раздел: Курьезы
Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
Такие дни бывают у всех.
У всех бывают дни, когда все валится из рук. Но у героев нашей статьи есть суперспособность — если уж фейлить, то делать это уморительно. Размазанная разметка на дороге, резюме, состоящее из 3 букв, перлы из диалогов в супермаркетах — все это хоть и портит настроение участникам вышеперечисленных эпизодов, но зато им (и нам!) теперь есть что вспомнить, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли 25 фотоисторий о том, что у каждого бывают неудачные дни.
«Конечно, у нас есть все для удобства людей с ограниченными возможностями»
Когда слишком резко тормознул
Кажется, это не очень хорошие новости
«Исходя из результатов проверки вашего зрения, мы пишем вам для подтверждения следующего визита, который состоится во вторник 1 марта в 12:45».
«Из-за окисления OLED-экрана мой телефон покрылся фиолетовыми точками за 10 минут»
Когда шалость не удалась
«Представляю вам настоящее резюме, которое сегодня получила моя компания»
«Опыт работы: Я не знаю».
К чему приводят страхи
«Мой папа устроил барбекю и умудрился расплавить фасад нашего дома»
«Когда таргетологи резко поменяли свое мнение обо мне»
«Раньше я очень любил ездить по этой дороге, пока ее не „обновили“ вот таким образом»
Если догоните, конечно
И кого теперь звать на помощь?
Мастерами селфи не рождаются
«Мы все установили, ваша посудомоечная машина готова к использованию»
И восстали машины
Если утро началось не с кофе, все идет наперекосяк
Этот урок по географии автор, видимо, пропустил
Кажется, GPS-навигатор сломался
Создатели явно что-то не учли
Когда в людных местах твой интеллект почему-то стремится к нулю
Во дворе специально сделали удобную разметку для парковки
«Делали ремонт в подъезде и обновили надписи номеров этажей. Теперь они выглядят так»
Читайте также: «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
«Чему я научился в школе — не надевать зеленую футболку в день, когда планируется фотосъемка»
У всех бывают дни, когда все валится из рук. Но у героев нашей статьи есть суперспособность — если уж фейлить, то делать это уморительно. Размазанная разметка на дороге, резюме, состоящее из 3 букв, перлы из диалогов в супермаркетах — все это хоть и портит настроение участникам вышеперечисленных эпизодов, но зато им (и нам!) теперь есть что вспомнить, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли 25 фотоисторий о том, что у каждого бывают неудачные дни.
«Конечно, у нас есть все для удобства людей с ограниченными возможностями»
Когда слишком резко тормознул
Кажется, это не очень хорошие новости
«Исходя из результатов проверки вашего зрения, мы пишем вам для подтверждения следующего визита, который состоится во вторник 1 марта в 12:45».
«Из-за окисления OLED-экрана мой телефон покрылся фиолетовыми точками за 10 минут»
Когда шалость не удалась
«Представляю вам настоящее резюме, которое сегодня получила моя компания»
«Опыт работы: Я не знаю».
К чему приводят страхи
«Мой папа устроил барбекю и умудрился расплавить фасад нашего дома»
«Когда таргетологи резко поменяли свое мнение обо мне»
«Раньше я очень любил ездить по этой дороге, пока ее не „обновили“ вот таким образом»
Если догоните, конечно
И кого теперь звать на помощь?
Мастерами селфи не рождаются
«Мы все установили, ваша посудомоечная машина готова к использованию»
И восстали машины
Если утро началось не с кофе, все идет наперекосяк
Этот урок по географии автор, видимо, пропустил
Кажется, GPS-навигатор сломался
Создатели явно что-то не учли
Когда в людных местах твой интеллект почему-то стремится к нулю
Во дворе специально сделали удобную разметку для парковки
«Делали ремонт в подъезде и обновили надписи номеров этажей. Теперь они выглядят так»
Читайте также: «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
«Чему я научился в школе — не надевать зеленую футболку в день, когда планируется фотосъемка»
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