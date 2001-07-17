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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезенииТакие дни бывают у всех.

У всех бывают дни, когда все валится из рук. Но у героев нашей статьи есть суперспособность — если уж фейлить, то делать это уморительно. Размазанная разметка на дороге, резюме, состоящее из 3 букв, перлы из диалогов в супермаркетах — все это хоть и портит настроение участникам вышеперечисленных эпизодов, но зато им (и нам!) теперь есть что вспомнить, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли 25 фотоисторий о том, что у каждого бывают неудачные дни.

«Конечно, у нас есть все для удобства людей с ограниченными возможностями»

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


Когда слишком резко тормознул

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


Кажется, это не очень хорошие новости

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


«Исходя из результатов проверки вашего зрения, мы пишем вам для подтверждения следующего визита, который состоится во вторник 1 марта в 12:45».

«Из-за окисления OLED-экрана мой телефон покрылся фиолетовыми точками за 10 минут»

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


Когда шалость не удалась

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


«Представляю вам настоящее резюме, которое сегодня получила моя компания»

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


«Опыт работы: Я не знаю».

К чему приводят страхи

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


«Мой папа устроил барбекю и умудрился расплавить фасад нашего дома»

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


«Когда таргетологи резко поменяли свое мнение обо мне»

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


«Раньше я очень любил ездить по этой дороге, пока ее не „обновили“ вот таким образом»

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


Если догоните, конечно

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


И кого теперь звать на помощь?

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


Мастерами селфи не рождаются

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


«Мы все установили, ваша посудомоечная машина готова к использованию»

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


И восстали машины

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


Если утро началось не с кофе, все идет наперекосяк

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


Этот урок по географии автор, видимо, пропустил

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


Кажется, GPS-навигатор сломался

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


Создатели явно что-то не учли

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


Когда в людных местах твой интеллект почему-то стремится к нулю

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


Во дворе специально сделали удобную разметку для парковки

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


«Делали ремонт в подъезде и обновили надписи номеров этажей. Теперь они выглядят так»

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении


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«Чему я научился в школе — не надевать зеленую футболку в день, когда планируется фотосъемка»

Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
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 Теги: невезение, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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