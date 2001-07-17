Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении

Такие дни бывают у всех.



У всех бывают дни, когда все валится из рук. Но у героев нашей статьи есть суперспособность — если уж фейлить, то делать это уморительно. Размазанная разметка на дороге, резюме, состоящее из 3 букв, перлы из диалогов в супермаркетах — все это хоть и портит настроение участникам вышеперечисленных эпизодов, но зато им (и нам!) теперь есть что вспомнить, передает



Мы нашли 25 фотоисторий о том, что у каждого бывают неудачные дни.



«Конечно, у нас есть все для удобства людей с ограниченными возможностями»







Когда слишком резко тормознул







Кажется, это не очень хорошие новости







«Исходя из результатов проверки вашего зрения, мы пишем вам для подтверждения следующего визита, который состоится во вторник 1 марта в 12:45».



«Из-за окисления OLED-экрана мой телефон покрылся фиолетовыми точками за 10 минут»







Когда шалость не удалась







«Представляю вам настоящее резюме, которое сегодня получила моя компания»







«Опыт работы: Я не знаю».



К чему приводят страхи







«Мой папа устроил барбекю и умудрился расплавить фасад нашего дома»







«Когда таргетологи резко поменяли свое мнение обо мне»







«Раньше я очень любил ездить по этой дороге, пока ее не „обновили“ вот таким образом»







Если догоните, конечно







И кого теперь звать на помощь?







Мастерами селфи не рождаются







«Мы все установили, ваша посудомоечная машина готова к использованию»







И восстали машины







Если утро началось не с кофе, все идет наперекосяк







Этот урок по географии автор, видимо, пропустил







Кажется, GPS-навигатор сломался







Создатели явно что-то не учли







Когда в людных местах твой интеллект почему-то стремится к нулю







Во дворе специально сделали удобную разметку для парковки







«Делали ремонт в подъезде и обновили надписи номеров этажей. Теперь они выглядят так»







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«Чему я научился в школе — не надевать зеленую футболку в день, когда планируется фотосъемка»



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter У всех бывают дни, когда все валится из рук. Но у героев нашей статьи есть суперспособность — если уж фейлить, то делать это уморительно. Размазанная разметка на дороге, резюме, состоящее из 3 букв, перлы из диалогов в супермаркетах — все это хоть и портит настроение участникам вышеперечисленных эпизодов, но зато им (и нам!) теперь есть что вспомнить, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы нашли 25 фотоисторий о том, что у каждого бывают неудачные дни.«Конечно, у нас есть все для удобства людей с ограниченными возможностями»Когда слишком резко тормознулКажется, это не очень хорошие новости«Исходя из результатов проверки вашего зрения, мы пишем вам для подтверждения следующего визита, который состоится во вторник 1 марта в 12:45».«Из-за окисления OLED-экрана мой телефон покрылся фиолетовыми точками за 10 минут»Когда шалость не удалась«Представляю вам настоящее резюме, которое сегодня получила моя компания»«Опыт работы: Я не знаю».К чему приводят страхи«Мой папа устроил барбекю и умудрился расплавить фасад нашего дома»«Когда таргетологи резко поменяли свое мнение обо мне»«Раньше я очень любил ездить по этой дороге, пока ее не „обновили“ вот таким образом»Если догоните, конечноИ кого теперь звать на помощь?Мастерами селфи не рождаются«Мы все установили, ваша посудомоечная машина готова к использованию»И восстали машиныЕсли утро началось не с кофе, все идет наперекосякЭтот урок по географии автор, видимо, пропустилКажется, GPS-навигатор сломалсяСоздатели явно что-то не учлиКогда в людных местах твой интеллект почему-то стремится к нулюВо дворе специально сделали удобную разметку для парковки«Делали ремонт в подъезде и обновили надписи номеров этажей. Теперь они выглядят так»«Чему я научился в школе — не надевать зеленую футболку в день, когда планируется фотосъемка»



