Посмотрела в глаза злу: в Сети потешаются над реакцией жены Трампа на Путина

Первая леди США словно застыла.



В сети активно обсуждают видео с первой минуты встречи американского президента Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, передает



Пользователи обратили внимание на выражение лица супруги лидера США Мелании Трамп после рукопожатия президентов, на котором резко пропала улыбка.



Она буквально застыла после того, как обменялась несколькими словами с Путиным.



"Это выражение лица, которое воплощает состояние политических отношений между двумя лидерами", - предположили юзеры.



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"Словно посмотрела в глаза злу", "Из-за ее взгляда у меня озноб", - добавили пользователи Twitter.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети активно обсуждают видео с первой минуты встречи американского президента Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com Пользователи обратили внимание на выражение лица супруги лидера США Мелании Трамп после рукопожатия президентов, на котором резко пропала улыбка.Она буквально застыла после того, как обменялась несколькими словами с Путиным."Это выражение лица, которое воплощает состояние политических отношений между двумя лидерами", - предположили юзеры."Словно посмотрела в глаза злу", "Из-за ее взгляда у меня озноб", - добавили пользователи Twitter.



