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Раздел: Курьезы  
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Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом

Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростомБыть низким - не очень удобно.

Как правило, родители людей низкого или высокого роста внушают им, что быть не такими, как все - классно. Ведь выделяться из толпы так замечательно. Вот только они почему-то умалчивают, что практически все в мире сделано для людей среднего роста. Сегодня мы собрали снимки, на которые люди маленького роста практически героически что-то преодолевают, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate

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Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
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 Теги: рост, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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