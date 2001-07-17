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Раздел: Курьезы  
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Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки

Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинкиРаботы бразильского художника.

Лукас Левитан — бразильский художник, хотя он сам родом из Лондона. Он является режиссером-постановщиком, иллюстратором, кинорежиссером, фотографом и кукловодом. Лукас Левитан прекрасно добавляет персонажей мультфильмов и мультипликационных персонажей в фотографии реальных мест таким образом, чтобы все изображенное на фото, кажется действительно реальным и существующим, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Свои прикольные работы он также выставляет на своей страничке в Instagram, где у него существует большое количество поклонников. Некоторые работы смешные, некоторые бессмысленны, некоторые являются инновационными. Но Лукас красиво придает им смысл, совмещая воедино мультфильмы и фотографии.

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Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
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 Теги: иллюстратор, картинки

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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