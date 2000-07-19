Раздел: Курьезы
Лучшие анекдоты для позитивного вечера
Заряжайтесь хорошим настроением.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гривна.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Садясь в кресло парикмахера, я не думал, что после слова «покороче» самыми длинными волосами у меня на голове будут брови…
***
Что-то сегодня голова не работает. Не вся, конечно. Есть могу.
***
Костюм «Тройка» - трусы и два носка.
***
- А какой у тебя любимый четвероногий друг?
- Кровать.
***
Рецепт для лысых: намазать голову медом, подождать три дня, затем сильно хлопнуть в ладоши - мухи улетят, а лапки останутся.
***
Вот если бы дед с бабкой, слепившие колобка, запатентовали бренд, их потомки озолотились бы на смайликах!
***
Опытный сварщик при фотовспышке успевает одеть маску.
***
Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами».
***
Это мыло хозяйственное, а я - не очень.
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
***
Нужно стать родителем, чтобы понять, что севшая батарейка может не только огорчать, но и радовать...
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гривна.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Садясь в кресло парикмахера, я не думал, что после слова «покороче» самыми длинными волосами у меня на голове будут брови…
***
Что-то сегодня голова не работает. Не вся, конечно. Есть могу.
***
Костюм «Тройка» - трусы и два носка.
***
- А какой у тебя любимый четвероногий друг?
- Кровать.
***
Рецепт для лысых: намазать голову медом, подождать три дня, затем сильно хлопнуть в ладоши - мухи улетят, а лапки останутся.
***
Вот если бы дед с бабкой, слепившие колобка, запатентовали бренд, их потомки озолотились бы на смайликах!
***
Опытный сварщик при фотовспышке успевает одеть маску.
***
Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами».
***
Это мыло хозяйственное, а я - не очень.
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
***
Нужно стать родителем, чтобы понять, что севшая батарейка может не только огорчать, но и радовать...
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