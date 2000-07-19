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Раздел: Курьезы  
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Лучшие анекдоты для позитивного вечера

Лучшие анекдоты для позитивного вечераЗаряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гривна.

Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

Садясь в кресло парикмахера, я не думал, что после слова «покороче» самыми длинными волосами у меня на голове будут брови…

***

Что-то сегодня голова не работает. Не вся, конечно. Есть могу.

***

Костюм «Тройка» - трусы и два носка.

***

- А какой у тебя любимый четвероногий друг?

- Кровать.

***

Рецепт для лысых: намазать голову медом, подождать три дня, затем сильно хлопнуть в ладоши - мухи улетят, а лапки останутся.

***

Вот если бы дед с бабкой, слепившие колобка, запатентовали бренд, их потомки озолотились бы на смайликах!

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Опытный сварщик при фотовспышке успевает одеть маску.

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Предсказывать погоду синоптикам сильно помогает слово «местами».

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Это мыло хозяйственное, а я - не очень.

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Нужно стать родителем, чтобы понять, что севшая батарейка может не только огорчать, но и радовать...
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 Теги: анекдоты, юмор

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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