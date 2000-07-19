Раздел: Курьезы
«В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
Комментаторов насмешил новый образ политика.
Бывшая советница экс-президента Виктора Януковича снова сменила имидж, перекрасив волосы в темный цвет и дополнив образ очками в круглой оправе, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На то, в каком виде политик предстала в эфире одного из телеканалов обратил внимание в Facebook политтехнолог Алексей Голобуцкий.
По его словам, теперь Герман похожа на "нечто в стиле Гарри Поттера".
"Неужели откажется от прозрачных рюшечек в пользу мантий?" – пошутил эксперт.
Читайте также: Анна Герман удивила украинцев новым образом
В свою очередь комментаторы сравнили Герман с мумией и предложили поискать рядом с ней в кадре метлу.
Бывшая советница экс-президента Виктора Януковича снова сменила имидж, перекрасив волосы в темный цвет и дополнив образ очками в круглой оправе, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На то, в каком виде политик предстала в эфире одного из телеканалов обратил внимание в Facebook политтехнолог Алексей Голобуцкий.
По его словам, теперь Герман похожа на "нечто в стиле Гарри Поттера".
"Неужели откажется от прозрачных рюшечек в пользу мантий?" – пошутил эксперт.
Читайте также: Анна Герман удивила украинцев новым образом
В свою очередь комментаторы сравнили Герман с мумией и предложили поискать рядом с ней в кадре метлу.
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