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Раздел: Курьезы  
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«В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем

«В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджемКомментаторов насмешил новый образ политика.

Бывшая советница экс-президента Виктора Януковича снова сменила имидж, перекрасив волосы в темный цвет и дополнив образ очками в круглой оправе, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

На то, в каком виде политик предстала в эфире одного из телеканалов обратил внимание в Facebook политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, теперь Герман похожа на "нечто в стиле Гарри Поттера".

«В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
«В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
«В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем


"Неужели откажется от прозрачных рюшечек в пользу мантий?" – пошутил эксперт.

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В свою очередь комментаторы сравнили Герман с мумией и предложили поискать рядом с ней в кадре метлу.

«В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
«В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
«В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
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 Теги: Анна Герман, имидж

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Сегодня, 10:10 » Автор: Анна Мартынова
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