Раздел: Курьезы
Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
Птичка пролетела мимо камеры.
Просматривая запись с камеры видеонаблюдения у собственного дома в Остине, штат Техас, Аль Брукс не поверил своим глазам. Пролетавший мимо воробышек застыл перед объективом на пару секунд, даже не взмахивая крыльями. Камера зафиксировала «левитирующую» птицу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Забавная иллюзия возникла из-за стробоскопического эффекта. Скорость срабатывания затвора видеокамеры – 20 кадров в секунду; воробей взмахивал крыльями примерно с этой же скоростью. Из-за такой синхронизации кажется, будто его крылья неподвижны.
Читайте также: «Кот-боксер» стал новой звездой YouTube
Подобную иллюзию можно наблюдать также при видеосъемке лопастей вертолета.
Просматривая запись с камеры видеонаблюдения у собственного дома в Остине, штат Техас, Аль Брукс не поверил своим глазам. Пролетавший мимо воробышек застыл перед объективом на пару секунд, даже не взмахивая крыльями. Камера зафиксировала «левитирующую» птицу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Забавная иллюзия возникла из-за стробоскопического эффекта. Скорость срабатывания затвора видеокамеры – 20 кадров в секунду; воробей взмахивал крыльями примерно с этой же скоростью. Из-за такой синхронизации кажется, будто его крылья неподвижны.
Читайте также: «Кот-боксер» стал новой звездой YouTube
Подобную иллюзию можно наблюдать также при видеосъемке лопастей вертолета.
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