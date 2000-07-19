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Раздел: Курьезы  
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Воробей завис в небе и стал звездой YouTube

Воробей завис в небе и стал звездой YouTube Птичка пролетела мимо камеры.

Просматривая запись с камеры видеонаблюдения у собственного дома в Остине, штат Техас, Аль Брукс не поверил своим глазам. Пролетавший мимо воробышек застыл перед объективом на пару секунд, даже не взмахивая крыльями. Камера зафиксировала «левитирующую» птицу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Забавная иллюзия возникла из-за стробоскопического эффекта. Скорость срабатывания затвора видеокамеры – 20 кадров в секунду; воробей взмахивал крыльями примерно с этой же скоростью. Из-за такой синхронизации кажется, будто его крылья неподвижны.

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Подобную иллюзию можно наблюдать также при видеосъемке лопастей вертолета.

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 Теги: воробей, YouTube

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Сегодня, 11:31 » Автор: Анна Мартынова
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