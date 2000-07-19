Раздел: Курьезы
Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
Кадры попали в эфир.
Во время интервью мэра Москвы Сергея Собянина телеканалу «Москва 24» один из операторов повесил себе на ухо вареную лапшу, передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Видео с лапшой выложил в Instagram Сергей Харитонов, который, как отмечает «Медуза», и есть главный герой ролика. Харитонов подписал пост хэштегами #обещалкин, #правда, #единаяроссия, #фбк, #свободаслова и #свободасми.
Изображение на экране камеры в самом ролике, выложенном Харитоновым, выглядит нечетко. Однако примечательно то, что съемки именно с этого ракурса вошли в интервью, опубликованное на сайте запрещенного в Украине телеканала «Москвы 24».
Вероятно, акция с лапшой планировалась заранее. В комментариях одна из знакомых Харитонова написала: «Вы сделали это! Боже, как я вами горжусь!»
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Издание выяснило, что Сергей Харитонов сотрудничает с московским телеканалом как фрилансер. После выхода материала он удалил свой аккаунт в Instagram. Руководство телеканала позже заявило, что Харитонов не имеет к нему никакого отношения, однако его готовы взять в штат, «раз он так хочет ассоциировать себя с «Москвой 24».
Во время интервью мэра Москвы Сергея Собянина телеканалу «Москва 24» один из операторов повесил себе на ухо вареную лапшу, передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
Видео с лапшой выложил в Instagram Сергей Харитонов, который, как отмечает «Медуза», и есть главный герой ролика. Харитонов подписал пост хэштегами #обещалкин, #правда, #единаяроссия, #фбк, #свободаслова и #свободасми.
Изображение на экране камеры в самом ролике, выложенном Харитоновым, выглядит нечетко. Однако примечательно то, что съемки именно с этого ракурса вошли в интервью, опубликованное на сайте запрещенного в Украине телеканала «Москвы 24».
Вероятно, акция с лапшой планировалась заранее. В комментариях одна из знакомых Харитонова написала: «Вы сделали это! Боже, как я вами горжусь!»
Читайте также: В Сети нашли забавное объяснение поведению Мелании Трамп на встрече с Путиным
Издание выяснило, что Сергей Харитонов сотрудничает с московским телеканалом как фрилансер. После выхода материала он удалил свой аккаунт в Instagram. Руководство телеканала позже заявило, что Харитонов не имеет к нему никакого отношения, однако его готовы взять в штат, «раз он так хочет ассоциировать себя с «Москвой 24».
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