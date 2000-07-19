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Раздел: Курьезы  
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Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы

Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром МосквыКадры попали в эфир.

Во время интервью мэра Москвы Сергея Собянина телеканалу «Москва 24» один из операторов повесил себе на ухо вареную лапшу, передает Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.

Видео с лапшой выложил в Instagram Сергей Харитонов, который, как отмечает «Медуза», и есть главный герой ролика. Харитонов подписал пост хэштегами #обещалкин, #правда, #единаяроссия, #фбк, #свободаслова и #свободасми.

Изображение на экране камеры в самом ролике, выложенном Харитоновым, выглядит нечетко. Однако примечательно то, что съемки именно с этого ракурса вошли в интервью, опубликованное на сайте запрещенного в Украине телеканала «Москвы 24».

Вероятно, акция с лапшой планировалась заранее. В комментариях одна из знакомых Харитонова написала: «Вы сделали это! Боже, как я вами горжусь!»

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Издание выяснило, что Сергей Харитонов сотрудничает с московским телеканалом как фрилансер. После выхода материала он удалил свой аккаунт в Instagram. Руководство телеканала позже заявило, что Харитонов не имеет к нему никакого отношения, однако его готовы взять в штат, «раз он так хочет ассоциировать себя с «Москвой 24».

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 Теги: оператор, Москва

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Сегодня, 13:43 » Автор: Анна Мартынова
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