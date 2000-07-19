Раздел: Курьезы
День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
19 июня – день рождения Киевского городского головы Виталия Кличко.
Ранее Виталий Кличко был известен как один из лучших профессиональных боксеров начала XXI столетия. Но несколько лет назад он ушел в политику. На новом поприще Виталий Кличко прославился не только успехами в партийно-хозяйственной работе, но и как автор ряда граничащих с сюрреализмом высказываний и персонаж такого популярного вида сетевого искусства, как фотожабы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Перед вами коллекция лучших афоризмов с Виталием Кличко и фотожаб с его участием.
Лучшие высказывания
“У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабинете министров, которых назначить невозможно, не знаю почему“.
“А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать“.
“Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян также с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовке к земле“ (эксперты подозревают, что мэр перепутал слова "к зиме" и "к земле").
"Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть“.
“Он окрасил себя в те цвета, в которые окрасил себя“.
“Все же шли в парламент работать головой. Головой у некоторых не очень получается, поэтому в ход пошли кулаки. Как профессионал в этом деле могу сказать, что кулаками у них тоже не очень хорошо получалось“.
Читайте также: Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
Лучшие фотожабы
Ранее Виталий Кличко был известен как один из лучших профессиональных боксеров начала XXI столетия. Но несколько лет назад он ушел в политику. На новом поприще Виталий Кличко прославился не только успехами в партийно-хозяйственной работе, но и как автор ряда граничащих с сюрреализмом высказываний и персонаж такого популярного вида сетевого искусства, как фотожабы, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Перед вами коллекция лучших афоризмов с Виталием Кличко и фотожаб с его участием.
Лучшие высказывания
“У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабинете министров, которых назначить невозможно, не знаю почему“.
“А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать“.
“Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян также с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовке к земле“ (эксперты подозревают, что мэр перепутал слова "к зиме" и "к земле").
"Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее нужно подогреть“.
“Он окрасил себя в те цвета, в которые окрасил себя“.
“Все же шли в парламент работать головой. Головой у некоторых не очень получается, поэтому в ход пошли кулаки. Как профессионал в этом деле могу сказать, что кулаками у них тоже не очень хорошо получалось“.
Читайте также: Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
Лучшие фотожабы
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