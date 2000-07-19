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Раздел: Курьезы  
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Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре

Падающего Трампа изобразили на новой карикатуреКарикатуру опубликовал New Yorker.

Журнал New Yorker показал номер, на обложке которого находится карикатура с президентом США Дональдом Трампом, передает Хроника.инфо со ссылкой на ictv.ua.

На обложке Дональд Трамп упал с эскалатора, но продолжает держать большой палец вверх.

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В пояснении к карикатуре добавляется, что это именно тот эскалатор, с которого Трамп спустился для того, чтобы анонсировать свою кандидатуру на пост президента США.

Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
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 Теги: Трамп, карикатура

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Сегодня, 16:57 » Автор: Анна Мартынова
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