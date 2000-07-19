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Раздел: Курьезы  
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Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками

Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фоткамиИм никогда не стыдно.

Сколько можно терпеть хулиганства котов? Растерзанная мебель, украденные вещи, бег посреди ночи — и это только малая часть того, что сводит с ума их владельцев. Этих пушистых хулиганов и многих других рецидивистов вы увидите в нашей статье. Возможно, и вам захочется рассказать о том, о чем вы так долго молчали, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли любопытный аккаунт в инстаграме, в котором пользователи делятся самыми невыносимыми поступками своих четвероногих друзей.

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Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
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 Теги: коты, приколы

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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