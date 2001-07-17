Раздел: Курьезы
Забавные фотки, вызывающие много вопросов
Они удивят и вас.
Большую часть информации об окружающем мире мы получаем с помощью зрения. Но оно иногда оказывается таким обманчивым! Наши глаза видят то, чего нет на самом деле, например снеговика на бабочке, отпечатки ног великанов на парковке, а то и вовсе официанта, который собирается вас убить, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы покажем странные фото, от которых может помутиться разум. Но держитесь: в конце вас ждет бонус, который запутает даже самых внимательных.
Этот порванный плакат выглядит так, будто собака его ест
«Эту ручку-шприц мне дали в больнице»
Лес на скале? Нет, просто лужа, полная водорослей
Это печенье и этот пес просто созданы друг для друга
А этот милый мопс — не статуэтка, он сделан из мороженого
«Судя по тени официанта, он собирается меня убить»
Паутина выглядит как маска Человека-паука
Ароматизированная свеча похожа на фото пляжа на закате
Тропическая бабочка — снеговик
За рулем этого трактора, кажется, гигантский кот
Эта лошадь не деревянная, она сделана из бронзы
Шампиньон или самодовольный ленивец?
Крыло этой бабочки похоже на голову змеи
Этот стул ужасно недоволен всем миром
Удачный кадр: лебедь с маленьким лебедем на голове
Это не космическое пространство, а фейерверк
Этот мусорный бак выглядит как голова трансформера, который сделал плохой выбор в жизни
У этого растения внизу растет крошечная рука
«Мои макароны выглядят как мозг»
Разбитый экран превратился в живописный горный хребет
След гигантского человека на стоянке
Как сломать мозг окружающим
Кот, который может стать хорошим помощником на кухне
Кажется, эта ванна сама тонет
Вы видите одну машину или две?
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Бонус: это число можно прочесть как 215, 213, 45 или 43
Большую часть информации об окружающем мире мы получаем с помощью зрения. Но оно иногда оказывается таким обманчивым! Наши глаза видят то, чего нет на самом деле, например снеговика на бабочке, отпечатки ног великанов на парковке, а то и вовсе официанта, который собирается вас убить, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы покажем странные фото, от которых может помутиться разум. Но держитесь: в конце вас ждет бонус, который запутает даже самых внимательных.
Этот порванный плакат выглядит так, будто собака его ест
«Эту ручку-шприц мне дали в больнице»
Лес на скале? Нет, просто лужа, полная водорослей
Это печенье и этот пес просто созданы друг для друга
А этот милый мопс — не статуэтка, он сделан из мороженого
«Судя по тени официанта, он собирается меня убить»
Паутина выглядит как маска Человека-паука
Ароматизированная свеча похожа на фото пляжа на закате
Тропическая бабочка — снеговик
За рулем этого трактора, кажется, гигантский кот
Эта лошадь не деревянная, она сделана из бронзы
Шампиньон или самодовольный ленивец?
Крыло этой бабочки похоже на голову змеи
Этот стул ужасно недоволен всем миром
Удачный кадр: лебедь с маленьким лебедем на голове
Это не космическое пространство, а фейерверк
Этот мусорный бак выглядит как голова трансформера, который сделал плохой выбор в жизни
У этого растения внизу растет крошечная рука
«Мои макароны выглядят как мозг»
Разбитый экран превратился в живописный горный хребет
След гигантского человека на стоянке
Как сломать мозг окружающим
Кот, который может стать хорошим помощником на кухне
Кажется, эта ванна сама тонет
Вы видите одну машину или две?
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Бонус: это число можно прочесть как 215, 213, 45 или 43
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
244
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные объявления, которые развеселят кого угодно
- В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"
- Забавные фотки, вызывающие много вопросов
- Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
- Прикол дня: парень подговорил собаку «обокрасть» свою жену
- Сообразительные киевляне придумали забавный способ ездить в транспорте за гривну
- Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
- Новый конфуз: Трамп случайно прибавил лет Елизавете II
- Соцсети потешаются над решением Верки Сердючки идти в президенты
- День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
- Мэра Сколе задерживали на кладбище
- Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
- В Сети нашли забавное объяснение поведению Мелании Трамп на встрече с Путиным
- Опубликована статистика репрессий в оккупированном Крыму
- Лох-несское чудовище позировало любопытному ирландцу
- Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
- Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
- В серой зоне Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ
- Роналду в Италии «украсил» рулоны туалетной бумаги
- Минобороны объяснило происхождение обнаруженных блоггерами танков
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
- В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17
- Потешные собаки-боксеры, оказавшиеся в неловких ситуациях
- У Путина дополнили признание об аннексии Крыма
- Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
Оставьте свой комментарий