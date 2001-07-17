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Забавные фотки, вызывающие много вопросов

Забавные фотки, вызывающие много вопросовОни удивят и вас.

Большую часть информации об окружающем мире мы получаем с помощью зрения. Но оно иногда оказывается таким обманчивым! Наши глаза видят то, чего нет на самом деле, например снеговика на бабочке, отпечатки ног великанов на парковке, а то и вовсе официанта, который собирается вас убить, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы покажем странные фото, от которых может помутиться разум. Но держитесь: в конце вас ждет бонус, который запутает даже самых внимательных.

Этот порванный плакат выглядит так, будто собака его ест

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


«Эту ручку-шприц мне дали в больнице»

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Лес на скале? Нет, просто лужа, полная водорослей

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Это печенье и этот пес просто созданы друг для друга

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


А этот милый мопс — не статуэтка, он сделан из мороженого

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


«Судя по тени официанта, он собирается меня убить»

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Паутина выглядит как маска Человека-паука

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Ароматизированная свеча похожа на фото пляжа на закате

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Тропическая бабочка — снеговик

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


За рулем этого трактора, кажется, гигантский кот

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Эта лошадь не деревянная, она сделана из бронзы

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Шампиньон или самодовольный ленивец?

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Крыло этой бабочки похоже на голову змеи

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Этот стул ужасно недоволен всем миром

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Удачный кадр: лебедь с маленьким лебедем на голове

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Это не космическое пространство, а фейерверк

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Этот мусорный бак выглядит как голова трансформера, который сделал плохой выбор в жизни

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


У этого растения внизу растет крошечная рука

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


«Мои макароны выглядят как мозг»

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Разбитый экран превратился в живописный горный хребет

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


След гигантского человека на стоянке

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Как сломать мозг окружающим

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Кот, который может стать хорошим помощником на кухне

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Кажется, эта ванна сама тонет

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


Вы видите одну машину или две?

Забавные фотки, вызывающие много вопросов


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Бонус: это число можно прочесть как 215, 213, 45 или 43

Забавные фотки, вызывающие много вопросов
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 Теги: логика, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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