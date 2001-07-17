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Раздел: Курьезы  
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Дожить до пятницы: десять лучших анекдотов дня

Дожить до пятницы: десять лучших анекдотов дня Заряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гривна.

Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

Утром подошла к окну и увидела на aсфальте нaдпись: «Катя, я люблю тебя! Мы завтра летим в отпуск!». Я так обрадовaлась, что дaже не сразу вспомнилa, что я Таня...

***

Хорошо быть стюардессой - все мужчины уже отсортированны по классам.

***

Ходил с девочкой в один садик в одну группу, в школе - в один класс, в колледже - в одной группе... В «Фейсбуке» смотрю - ей 27 лет, а мне 38...

***

Вот банкомат - настоящий мужчина! Никогда не спрашивает, почему я так много сняла и на какую фигню потратила!

***

- Бог еды и плодородия у народов крайнего севера, 8 букв?
- Вертолет.

***

Когда я была еще совсем ребенком, мне было интересно, для кого показывают мультфильмы в 5 утра. Сегодня, собираясь на работу, я наконец-то это поняла.

***

Экономия - это когда штопаешь носки нитками от чайных пакетиков.

***

Женщина останавливает такси:
- В роддом! Да не гоните так быстро, я там работаю.

***

Я не против того, что у каждого человека есть свои тараканы.
Главное, чтобы они не бегали по моей кухне.

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***

Как бы сфоткаться в огороде так, чтобы все подумали, что я на море?
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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