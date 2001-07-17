Раздел: Курьезы
Дожить до пятницы: десять лучших анекдотов дня
Заряжайтесь хорошим настроением.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гривна.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Утром подошла к окну и увидела на aсфальте нaдпись: «Катя, я люблю тебя! Мы завтра летим в отпуск!». Я так обрадовaлась, что дaже не сразу вспомнилa, что я Таня...
***
Хорошо быть стюардессой - все мужчины уже отсортированны по классам.
***
Ходил с девочкой в один садик в одну группу, в школе - в один класс, в колледже - в одной группе... В «Фейсбуке» смотрю - ей 27 лет, а мне 38...
***
Вот банкомат - настоящий мужчина! Никогда не спрашивает, почему я так много сняла и на какую фигню потратила!
***
- Бог еды и плодородия у народов крайнего севера, 8 букв?
- Вертолет.
***
Когда я была еще совсем ребенком, мне было интересно, для кого показывают мультфильмы в 5 утра. Сегодня, собираясь на работу, я наконец-то это поняла.
***
Экономия - это когда штопаешь носки нитками от чайных пакетиков.
***
Женщина останавливает такси:
- В роддом! Да не гоните так быстро, я там работаю.
***
Я не против того, что у каждого человека есть свои тараканы.
Главное, чтобы они не бегали по моей кухне.
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
***
Как бы сфоткаться в огороде так, чтобы все подумали, что я на море?
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гривна.
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Утром подошла к окну и увидела на aсфальте нaдпись: «Катя, я люблю тебя! Мы завтра летим в отпуск!». Я так обрадовaлась, что дaже не сразу вспомнилa, что я Таня...
***
Хорошо быть стюардессой - все мужчины уже отсортированны по классам.
***
Ходил с девочкой в один садик в одну группу, в школе - в один класс, в колледже - в одной группе... В «Фейсбуке» смотрю - ей 27 лет, а мне 38...
***
Вот банкомат - настоящий мужчина! Никогда не спрашивает, почему я так много сняла и на какую фигню потратила!
***
- Бог еды и плодородия у народов крайнего севера, 8 букв?
- Вертолет.
***
Когда я была еще совсем ребенком, мне было интересно, для кого показывают мультфильмы в 5 утра. Сегодня, собираясь на работу, я наконец-то это поняла.
***
Экономия - это когда штопаешь носки нитками от чайных пакетиков.
***
Женщина останавливает такси:
- В роддом! Да не гоните так быстро, я там работаю.
***
Я не против того, что у каждого человека есть свои тараканы.
Главное, чтобы они не бегали по моей кухне.
Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов
***
Как бы сфоткаться в огороде так, чтобы все подумали, что я на море?
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