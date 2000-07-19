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Раздел: Курьезы  
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Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации

Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации Они умеют удивлять.

Животные часто могут попасть в необычные для них ситуации, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Предсказать поведение животных невозможно. Особенно, когда с ними происходит что-то необычное.

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Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
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 Теги: животные, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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