Раздел: Курьезы
Перепутала кнопки: Поклонскую вновь высмеяли в соцсетях
Поклонская не проголосовала за пенсионную реформу.
Депутат нелегитимной Государственной Думы, бывший «прокурор Крыма» Наталья Поклонская неожиданно не поддержала инициативу Кремля и не проголосовала за пенсионную реформу в РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Таким образом она стала единственным членом путинской партии «Единая Россия», который выступил против этого новшества.
Решение Поклонской крайне удивило пользователей сети, и они отреагировали на него множеством стебных комментариев и шуток в адрес коллаборантки.
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«Видать идет по стопам Нади Савченко», «Она перепутала кнопки», «Почему Поклонская не проголосовала за повышение пенсионного возраста? Потому что при царе-батюшке пенсий вообще не было. Вот если бы закон был об упразднении пенсий, то тогда другое дело», «Она перепутала иконки», «Может, она захотела преждевременно воссоединиться со своим возлюбленным», «Проголосовала вообще против пенсии. При царе не было никаких пенсий», «И замироточила», — пишут пользователи.
Депутат нелегитимной Государственной Думы, бывший «прокурор Крыма» Наталья Поклонская неожиданно не поддержала инициативу Кремля и не проголосовала за пенсионную реформу в РФ, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Таким образом она стала единственным членом путинской партии «Единая Россия», который выступил против этого новшества.
Решение Поклонской крайне удивило пользователей сети, и они отреагировали на него множеством стебных комментариев и шуток в адрес коллаборантки.
Читайте также: Россияне нашли уморительный способ повысить рождаемость
«Видать идет по стопам Нади Савченко», «Она перепутала кнопки», «Почему Поклонская не проголосовала за повышение пенсионного возраста? Потому что при царе-батюшке пенсий вообще не было. Вот если бы закон был об упразднении пенсий, то тогда другое дело», «Она перепутала иконки», «Может, она захотела преждевременно воссоединиться со своим возлюбленным», «Проголосовала вообще против пенсии. При царе не было никаких пенсий», «И замироточила», — пишут пользователи.
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