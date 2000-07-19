» » Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
Раздел: Курьезы  
0

Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа

Google нашли забавный способ «потроллить» ТрампаКак Google видит слово idiot.

Пользователи Reddit манипулировали поиском изображений Google, чтобы связать слово Идиот с Дональдом Трампом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время..

Теперь, если вы введете слово "idiot" в поиск изображений Google, первые снимки, которые будут отображаться, покажут вам Дональда Трампа, пишет Fortune.

Дело в том, что песня American Idiot широко использовалась в протестах во время визита трампа в Лондон. Затем пользователи сайта форума Reddit, по-видимому, начали поднимать сообщение, в котором содержалось изображение Трампа вместе с этим словом, чтобы сообщить Google, что такое толкование популярно.

Иными словами, они показывали, что фото Трампа, вероятно, имеет отношение к людям, которые ищут изображение "идиота". Fortune отмечает, что появление в СМИ статей об этом также усиливает тенденцию к такой выдаче.

Это явление известно как бомбардировка Google, и это следствие того простого факта, что поисковые алгоритмы Google используют популярность как важный показатель релевантности. Первая такая бомбардировка Google, предположительно, произошла в 1999 году, когда поиск "большего зла, чем сам сатана" приводил к сайту Microsoft.

Интересно, что подобную особенность поисковика использовали и сторонники Трампа. В 2016 году поиск по слову "насильник" стал выдавать изображения Билла Клинтона. А при поиске "фальшивых новостей" Google стал показывать логотип CNN.

Читайте также: На украинском курорте продавец нашел забавный способ привлечь покупателей

Конечно, бомбардировки работают только до тех пор, пока те, кто участвует в них, продолжают пытаться их продвигать. Когда "шутка" перестанет быть актуальной, и люди перестают пытаться использовать алгоритмы Google таким неожиданным образом, эти алгоритмы начнут считать другие картинки более релевантными. Впрочем, в случае Трампа не исключено, что вскоре президент США даст новый повод для подобных шуток.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, Google

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:27 » Автор: Анна Мартынова
     172
     0

Похожие новости по теме

Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps Кот стал звездой Сети, угодив на панораму Google Maps

Он стал звездой во мгновение ока.

Google Maps обнаружил Google Maps обнаружил "зраду" в оккупированном Крыму

В популярном сервисе Google Maps появился новый объект в аннексирована Россией Крыма.

«Google подвел»: в Сети иронично «затроллили» пророссийский сайт «Google подвел»: в Сети иронично «затроллили» пророссийский сайт

Пользователи Интернета высмеяли «Львовскую народную республику».

Google купили за 12 долларов Google купили за 12 долларов

Неизвестный приобрел Google на одну минуту...

В Google придумали, как «разделить» Украину и Россию В Google придумали, как «разделить» Украину и Россию

Google разделил Украину и Россию украинским гербом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх