Раздел: Курьезы
Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
Как Google видит слово idiot.
Пользователи Reddit манипулировали поиском изображений Google, чтобы связать слово Идиот с Дональдом Трампом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время..
Теперь, если вы введете слово "idiot" в поиск изображений Google, первые снимки, которые будут отображаться, покажут вам Дональда Трампа, пишет Fortune.
Дело в том, что песня American Idiot широко использовалась в протестах во время визита трампа в Лондон. Затем пользователи сайта форума Reddit, по-видимому, начали поднимать сообщение, в котором содержалось изображение Трампа вместе с этим словом, чтобы сообщить Google, что такое толкование популярно.
Иными словами, они показывали, что фото Трампа, вероятно, имеет отношение к людям, которые ищут изображение "идиота". Fortune отмечает, что появление в СМИ статей об этом также усиливает тенденцию к такой выдаче.
Это явление известно как бомбардировка Google, и это следствие того простого факта, что поисковые алгоритмы Google используют популярность как важный показатель релевантности. Первая такая бомбардировка Google, предположительно, произошла в 1999 году, когда поиск "большего зла, чем сам сатана" приводил к сайту Microsoft.
Интересно, что подобную особенность поисковика использовали и сторонники Трампа. В 2016 году поиск по слову "насильник" стал выдавать изображения Билла Клинтона. А при поиске "фальшивых новостей" Google стал показывать логотип CNN.
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Конечно, бомбардировки работают только до тех пор, пока те, кто участвует в них, продолжают пытаться их продвигать. Когда "шутка" перестанет быть актуальной, и люди перестают пытаться использовать алгоритмы Google таким неожиданным образом, эти алгоритмы начнут считать другие картинки более релевантными. Впрочем, в случае Трампа не исключено, что вскоре президент США даст новый повод для подобных шуток.
Пользователи Reddit манипулировали поиском изображений Google, чтобы связать слово Идиот с Дональдом Трампом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время..
Теперь, если вы введете слово "idiot" в поиск изображений Google, первые снимки, которые будут отображаться, покажут вам Дональда Трампа, пишет Fortune.
Дело в том, что песня American Idiot широко использовалась в протестах во время визита трампа в Лондон. Затем пользователи сайта форума Reddit, по-видимому, начали поднимать сообщение, в котором содержалось изображение Трампа вместе с этим словом, чтобы сообщить Google, что такое толкование популярно.
Иными словами, они показывали, что фото Трампа, вероятно, имеет отношение к людям, которые ищут изображение "идиота". Fortune отмечает, что появление в СМИ статей об этом также усиливает тенденцию к такой выдаче.
Это явление известно как бомбардировка Google, и это следствие того простого факта, что поисковые алгоритмы Google используют популярность как важный показатель релевантности. Первая такая бомбардировка Google, предположительно, произошла в 1999 году, когда поиск "большего зла, чем сам сатана" приводил к сайту Microsoft.
Интересно, что подобную особенность поисковика использовали и сторонники Трампа. В 2016 году поиск по слову "насильник" стал выдавать изображения Билла Клинтона. А при поиске "фальшивых новостей" Google стал показывать логотип CNN.
Читайте также: На украинском курорте продавец нашел забавный способ привлечь покупателей
Конечно, бомбардировки работают только до тех пор, пока те, кто участвует в них, продолжают пытаться их продвигать. Когда "шутка" перестанет быть актуальной, и люди перестают пытаться использовать алгоритмы Google таким неожиданным образом, эти алгоритмы начнут считать другие картинки более релевантными. Впрочем, в случае Трампа не исключено, что вскоре президент США даст новый повод для подобных шуток.
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