Раздел: Курьезы
Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
Комментаторы сравнивают его голову с грибом.
Житель Канады Ману Вьяс со скуки позволил другу выступить в роли своего парикмахера, и хотя ребята очень старались, причёска вышла, мягко говоря, не самая удачная. По словам пользователей Reddit, им просто физически некомфортно от стрижки канадца, но тот навыками приятеля вполне доволен и не стесняется делиться снимками в новом имидже, передает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
Житель канадского Торонто Ману Вьяс стал знаменитым после того, как позволил своему другу постричь себя под горшок. 18-летний парень давно хотел себе такую причёску и в любом случае скоро собирался идти к парикмахеру. И всё пошло бы по плану, если бы не один прекрасный день в начале июля, когда друзья со скуки решили обеспечить Ману модную стрижку своими силами.
Молодые люди подошли к процессу серьёзно. Ману в качестве накидки надел на себя мешок для мусора, а его приятель вооружился миской, по которой он делал форму причёски, триммером и ножницами. Процесс стартовал довольно удачно — друг легко укоротил ему волосы спереди и на висках под форму идеального горшка. С затылком всё было не так просто.
Каждый раз, когда он проходился триммером по затылочной части моей головы, он брал всё выше и выше. Когда его брат пришёл к нам поглядеть на процесс, он сказал: “О боже мой”, и они захохотали. Но я был настроен серьёзно и решил позволить другу закончить процесс, — описал ситуацию Ману.
Канадцу всё-таки стоит отдать должное за доверие, ведь конечный результат ожидаемо получился…кхм…не самым лучшим.
Но Ману оказался парнем юморным и не только не побежал к настоящему парикмахеру исправлять всё, а ещё и рассказал о случившемся на Reddit. «Что я, чёрт побери, наделал?» — написал он и приложил вот этот снимок.
Правда, реддиторы не сразу поняли, что перед ними неудачная стрижка. Длинная шея Ману сбила их с толку, и они подумали, что он сфотографировал свой большой палец c маленьким париком сверху. Были и другие ассоциации.
"Ты как будто надел верхнюю часть от шлема Дарта Вейдера".
"Избавься от этого гриба, он может быть ядовитым".
Читайте также: Забавные фотки животных, попавших к плохому парикмахеру
Те, кто сразу понял фишку, признались, что само фото Ману заставляет их испытывать физический дискомфорт и посоветовали канадцу всё-таки поправить неудачную стрижку у профессионала. Хотя сложно сказать, была ли попытка его приятеля провалом — как сам парень признаётся в своём профиле в инстаграме, фото его причёски стало вирусным. Менять что-то он, судя по всему, не намерен.
Житель Канады Ману Вьяс со скуки позволил другу выступить в роли своего парикмахера, и хотя ребята очень старались, причёска вышла, мягко говоря, не самая удачная. По словам пользователей Reddit, им просто физически некомфортно от стрижки канадца, но тот навыками приятеля вполне доволен и не стесняется делиться снимками в новом имидже, передает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
Житель канадского Торонто Ману Вьяс стал знаменитым после того, как позволил своему другу постричь себя под горшок. 18-летний парень давно хотел себе такую причёску и в любом случае скоро собирался идти к парикмахеру. И всё пошло бы по плану, если бы не один прекрасный день в начале июля, когда друзья со скуки решили обеспечить Ману модную стрижку своими силами.
Молодые люди подошли к процессу серьёзно. Ману в качестве накидки надел на себя мешок для мусора, а его приятель вооружился миской, по которой он делал форму причёски, триммером и ножницами. Процесс стартовал довольно удачно — друг легко укоротил ему волосы спереди и на висках под форму идеального горшка. С затылком всё было не так просто.
Каждый раз, когда он проходился триммером по затылочной части моей головы, он брал всё выше и выше. Когда его брат пришёл к нам поглядеть на процесс, он сказал: “О боже мой”, и они захохотали. Но я был настроен серьёзно и решил позволить другу закончить процесс, — описал ситуацию Ману.
Канадцу всё-таки стоит отдать должное за доверие, ведь конечный результат ожидаемо получился…кхм…не самым лучшим.
Но Ману оказался парнем юморным и не только не побежал к настоящему парикмахеру исправлять всё, а ещё и рассказал о случившемся на Reddit. «Что я, чёрт побери, наделал?» — написал он и приложил вот этот снимок.
Правда, реддиторы не сразу поняли, что перед ними неудачная стрижка. Длинная шея Ману сбила их с толку, и они подумали, что он сфотографировал свой большой палец c маленьким париком сверху. Были и другие ассоциации.
"Ты как будто надел верхнюю часть от шлема Дарта Вейдера".
"Избавься от этого гриба, он может быть ядовитым".
Читайте также: Забавные фотки животных, попавших к плохому парикмахеру
Те, кто сразу понял фишку, признались, что само фото Ману заставляет их испытывать физический дискомфорт и посоветовали канадцу всё-таки поправить неудачную стрижку у профессионала. Хотя сложно сказать, была ли попытка его приятеля провалом — как сам парень признаётся в своём профиле в инстаграме, фото его причёски стало вирусным. Менять что-то он, судя по всему, не намерен.
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