» » Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
Раздел: Курьезы  
0

Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру

Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеруКомментаторы сравнивают его голову с грибом.

Житель Канады Ману Вьяс со скуки позволил другу выступить в роли своего парикмахера, и хотя ребята очень старались, причёска вышла, мягко говоря, не самая удачная. По словам пользователей Reddit, им просто физически некомфортно от стрижки канадца, но тот навыками приятеля вполне доволен и не стесняется делиться снимками в новом имидже, передает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.

Житель канадского Торонто Ману Вьяс стал знаменитым после того, как позволил своему другу постричь себя под горшок. 18-летний парень давно хотел себе такую причёску и в любом случае скоро собирался идти к парикмахеру. И всё пошло бы по плану, если бы не один прекрасный день в начале июля, когда друзья со скуки решили обеспечить Ману модную стрижку своими силами.

Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру


Молодые люди подошли к процессу серьёзно. Ману в качестве накидки надел на себя мешок для мусора, а его приятель вооружился миской, по которой он делал форму причёски, триммером и ножницами. Процесс стартовал довольно удачно — друг легко укоротил ему волосы спереди и на висках под форму идеального горшка. С затылком всё было не так просто.

Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру


Каждый раз, когда он проходился триммером по затылочной части моей головы, он брал всё выше и выше. Когда его брат пришёл к нам поглядеть на процесс, он сказал: “О боже мой”, и они захохотали. Но я был настроен серьёзно и решил позволить другу закончить процесс, — описал ситуацию Ману.

Канадцу всё-таки стоит отдать должное за доверие, ведь конечный результат ожидаемо получился…кхм…не самым лучшим.

Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру


Но Ману оказался парнем юморным и не только не побежал к настоящему парикмахеру исправлять всё, а ещё и рассказал о случившемся на Reddit. «Что я, чёрт побери, наделал?» — написал он и приложил вот этот снимок.

Правда, реддиторы не сразу поняли, что перед ними неудачная стрижка. Длинная шея Ману сбила их с толку, и они подумали, что он сфотографировал свой большой палец c маленьким париком сверху. Были и другие ассоциации.

"Ты как будто надел верхнюю часть от шлема Дарта Вейдера".

"Избавься от этого гриба, он может быть ядовитым".

Читайте также: Забавные фотки животных, попавших к плохому парикмахеру

Те, кто сразу понял фишку, признались, что само фото Ману заставляет их испытывать физический дискомфорт и посоветовали канадцу всё-таки поправить неудачную стрижку у профессионала. Хотя сложно сказать, была ли попытка его приятеля провалом — как сам парень признаётся в своём профиле в инстаграме, фото его причёски стало вирусным. Менять что-то он, судя по всему, не намерен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: парикмахер, прическа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:04 » Автор: Анна Мартынова
     4461
     1

Похожие новости по теме

Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку

Стрижка может изменить все.

Забавные фотки животных, попавших к плохому парикмахеру Забавные фотки животных, попавших к плохому парикмахеру

Они могли бы обойтись и без стрижки.

Посмотрев на эти нелепые прически, вы станете бояться парикмахеров Посмотрев на эти нелепые прически, вы станете бояться парикмахеров

Хороший мастер - на вес золота.

Реакция ребенка на первую стрижку умилила Сеть Реакция ребенка на первую стрижку умилила Сеть

Ребенок остался в восторге.

«Когда нагрубил парикмахеру» и другие веселые приколы для хорошего настроения «Когда нагрубил парикмахеру» и другие веселые приколы для хорошего настроения

Свежая порция юмора.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *

0
Гражданин  
Сегодня, 15:41

Всему миру советую посмотреть фильм "Вий" производства СССР в Л.Куравлёвым в главной роли - там у всех бурсаков такая прическа, называлась "под горшок". Так там не одна такая прическа, а целая куча! И описал Гоголь Н.В. такие прически много-много лет назад.

Гости

наверх