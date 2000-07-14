Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру

Комментаторы сравнивают его голову с грибом.



Житель Канады Ману Вьяс со скуки позволил другу выступить в роли своего парикмахера, и хотя ребята очень старались, причёска вышла, мягко говоря, не самая удачная. По словам пользователей Reddit, им просто физически некомфортно от стрижки канадца, но тот навыками приятеля вполне доволен и не стесняется делиться снимками в новом имидже, передает



Житель канадского Торонто Ману Вьяс стал знаменитым после того, как позволил своему другу постричь себя под горшок. 18-летний парень давно хотел себе такую причёску и в любом случае скоро собирался идти к парикмахеру. И всё пошло бы по плану, если бы не один прекрасный день в начале июля, когда друзья со скуки решили обеспечить Ману модную стрижку своими силами.







Молодые люди подошли к процессу серьёзно. Ману в качестве накидки надел на себя мешок для мусора, а его приятель вооружился миской, по которой он делал форму причёски, триммером и ножницами. Процесс стартовал довольно удачно — друг легко укоротил ему волосы спереди и на висках под форму идеального горшка. С затылком всё было не так просто.







Каждый раз, когда он проходился триммером по затылочной части моей головы, он брал всё выше и выше. Когда его брат пришёл к нам поглядеть на процесс, он сказал: “О боже мой”, и они захохотали. Но я был настроен серьёзно и решил позволить другу закончить процесс, — описал ситуацию Ману.



Канадцу всё-таки стоит отдать должное за доверие, ведь конечный результат ожидаемо получился…кхм…не самым лучшим.







Но Ману оказался парнем юморным и не только не побежал к настоящему парикмахеру исправлять всё, а ещё и рассказал о случившемся на Reddit. «Что я, чёрт побери, наделал?» — написал он и приложил вот этот снимок.



Правда, реддиторы не сразу поняли, что перед ними неудачная стрижка. Длинная шея Ману сбила их с толку, и они подумали, что он сфотографировал свой большой палец c маленьким париком сверху. Были и другие ассоциации.



"Ты как будто надел верхнюю часть от шлема Дарта Вейдера".



"Избавься от этого гриба, он может быть ядовитым".



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Те, кто сразу понял фишку, признались, что само фото Ману заставляет их испытывать физический дискомфорт и посоветовали канадцу всё-таки поправить неудачную стрижку у профессионала. Хотя сложно сказать, была ли попытка его приятеля провалом — как сам парень признаётся в своём профиле в инстаграме, фото его причёски стало вирусным. Менять что-то он, судя по всему, не намерен. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Житель Канады Ману Вьяс со скуки позволил другу выступить в роли своего парикмахера, и хотя ребята очень старались, причёска вышла, мягко говоря, не самая удачная. По словам пользователей Reddit, им просто физически некомфортно от стрижки канадца, но тот навыками приятеля вполне доволен и не стесняется делиться снимками в новом имидже, передает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net Житель канадского Торонто Ману Вьяс стал знаменитым после того, как позволил своему другу постричь себя под горшок. 18-летний парень давно хотел себе такую причёску и в любом случае скоро собирался идти к парикмахеру. И всё пошло бы по плану, если бы не один прекрасный день в начале июля, когда друзья со скуки решили обеспечить Ману модную стрижку своими силами.Молодые люди подошли к процессу серьёзно. Ману в качестве накидки надел на себя мешок для мусора, а его приятель вооружился миской, по которой он делал форму причёски, триммером и ножницами. Процесс стартовал довольно удачно — друг легко укоротил ему волосы спереди и на висках под форму идеального горшка. С затылком всё было не так просто.Каждый раз, когда он проходился триммером по затылочной части моей головы, он брал всё выше и выше. Когда его брат пришёл к нам поглядеть на процесс, он сказал: “О боже мой”, и они захохотали. Но я был настроен серьёзно и решил позволить другу закончить процесс, — описал ситуацию Ману.Канадцу всё-таки стоит отдать должное за доверие, ведь конечный результат ожидаемо получился…кхм…не самым лучшим.Но Ману оказался парнем юморным и не только не побежал к настоящему парикмахеру исправлять всё, а ещё и рассказал о случившемся на Reddit. «Что я, чёрт побери, наделал?» — написал он и приложил вот этот снимок.Правда, реддиторы не сразу поняли, что перед ними неудачная стрижка. Длинная шея Ману сбила их с толку, и они подумали, что он сфотографировал свой большой палец c маленьким париком сверху. Были и другие ассоциации."Ты как будто надел верхнюю часть от шлема Дарта Вейдера"."Избавься от этого гриба, он может быть ядовитым".Те, кто сразу понял фишку, признались, что само фото Ману заставляет их испытывать физический дискомфорт и посоветовали канадцу всё-таки поправить неудачную стрижку у профессионала. Хотя сложно сказать, была ли попытка его приятеля провалом — как сам парень признаётся в своём профиле в инстаграме, фото его причёски стало вирусным. Менять что-то он, судя по всему, не намерен.



