Раздел: Курьезы
Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
Кому нужны эти правила безопасности.
Статистика показывает, что женщины живут дольше мужчин. И нам кажется, что дело вовсе не в демографических показателях, а в том, как безрассудно ведут себя представители сильного пола. В сегодняшнем материале мы собрали 17 фотографий, доказывающих, что жизнь мужчины трудна и непредсказуема, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Статистика показывает, что женщины живут дольше мужчин. И нам кажется, что дело вовсе не в демографических показателях, а в том, как безрассудно ведут себя представители сильного пола. В сегодняшнем материале мы собрали 17 фотографий, доказывающих, что жизнь мужчины трудна и непредсказуема, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
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