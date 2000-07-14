Раздел: Курьезы
Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
Авто решили забаррикадировать.
Во Львове оригинально наказали водителя автомобиля за неправильную парковку возле супермаркета. Машину автохама со всех сторон забаррикадировали тележками, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Фотографию заблокированного авто опубликовал один из местных пабликов в Facebook.
Читайте также: В Киеве оригинально «наказали» очередного автохама
"Время от времени рагулей таки догоняет карма", - отмечают под фото.
Во Львове оригинально наказали водителя автомобиля за неправильную парковку возле супермаркета. Машину автохама со всех сторон забаррикадировали тележками, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Фотографию заблокированного авто опубликовал один из местных пабликов в Facebook.
Читайте также: В Киеве оригинально «наказали» очередного автохама
"Время от времени рагулей таки догоняет карма", - отмечают под фото.
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