С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку

ЧП записали на камеру.



Подробности этого инцидента неизвестны. Что заставило девушку прибегнуть к силовым приемам в борьбе со шлагбаумом и где была сделана эта запись, но зрелище достойное просмотра, передает



На белом Volkswagen Polo установлены московские номера, а девушка одета в тренировочный спортивный костюм, из чего можно сделать вывод, что происшествие произошло в спортклубе где-то в столице России. Девушка сначала пыталась поднять шлагбаум вручную, однако рельса не фиксировалась в верхнем положении, тогда она его просто отогнула, села себе в машину и уехала.



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Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Подробности этого инцидента неизвестны. Что заставило девушку прибегнуть к силовым приемам в борьбе со шлагбаумом и где была сделана эта запись, но зрелище достойное просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua На белом Volkswagen Polo установлены московские номера, а девушка одета в тренировочный спортивный костюм, из чего можно сделать вывод, что происшествие произошло в спортклубе где-то в столице России. Девушка сначала пыталась поднять шлагбаум вручную, однако рельса не фиксировалась в верхнем положении, тогда она его просто отогнула, села себе в машину и уехала.



