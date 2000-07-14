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Раздел: Курьезы  
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Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы

Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницыЗаряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Минутка позитива: свежая порция смешных анекдотов

Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 19:58 » Автор: Анна Мартынова
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