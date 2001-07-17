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Раздел: Курьезы  
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Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов

Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотовЗаряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фактрум.

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Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
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 Теги: юмор, анекдоты

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Сегодня, 09:04 » Автор: Ирина Шевченко
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Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов

Заряжайтесь хорошим настроением.

Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов

Заряжайтесь хорошим настроением.

Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов

Заряжайтесь хорошим настроением.

Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов

Заряжайтесь хорошим настроением.

Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов

Заряжайтесь хорошим настроением.

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