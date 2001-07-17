Раздел: Курьезы
Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
Заряжайтесь хорошим настроением.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фактрум.
Читайте также: Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фактрум.
Читайте также: Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
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