Раздел: Курьезы
"Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
Глава Татарстана попросил Путина вернуть пиво на стадионы.
Глава Татарстана Рустам Минниханов 20 июля на совещании по физкультуре и спорту в Калининграде попросил президента России Владимира Путина вернуть продажу пива на стадионы.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Минниханов напомнил, что на чемпионате мира по футболу, для которого сделали исключение, пива в Татарстане продали на 89 млн руб. ($1,4 млн).
"Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Все-таки мужчины любят пиво", – пояснил чиновник.
Путин напомнил Минниханову, что в Татарстане ситуация может быть иной по религиозным причинам.
"Конечно, стыдно говорить мусульманину про пиво, но я забочусь о наших братьях-православных, они все-таки должны…" – ответил глава республики.
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Это вызвало смех в зале заседания, а президент РФ отреагировал кратко: "Во молодец какой!" После этого Минниханов не возвращался к разговору о пиве.
Глава Татарстана Рустам Минниханов 20 июля на совещании по физкультуре и спорту в Калининграде попросил президента России Владимира Путина вернуть продажу пива на стадионы.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Минниханов напомнил, что на чемпионате мира по футболу, для которого сделали исключение, пива в Татарстане продали на 89 млн руб. ($1,4 млн).
"Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Все-таки мужчины любят пиво", – пояснил чиновник.
Путин напомнил Минниханову, что в Татарстане ситуация может быть иной по религиозным причинам.
"Конечно, стыдно говорить мусульманину про пиво, но я забочусь о наших братьях-православных, они все-таки должны…" – ответил глава республики.
Читайте также: Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
Это вызвало смех в зале заседания, а президент РФ отреагировал кратко: "Во молодец какой!" После этого Минниханов не возвращался к разговору о пиве.
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