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Раздел: Курьезы  
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"Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину

"Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к ПутинуГлава Татарстана попросил Путина вернуть пиво на стадионы.

Глава Татарстана Рустам Минниханов 20 июля на совещании по физкультуре и спорту в Калининграде попросил президента России Владимира Путина вернуть продажу пива на стадионы.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Минниханов напомнил, что на чемпионате мира по футболу, для которого сделали исключение, пива в Татарстане продали на 89 млн руб. ($1,4 млн).

"Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Все-таки мужчины любят пиво", – пояснил чиновник.

Путин напомнил Минниханову, что в Татарстане ситуация может быть иной по религиозным причинам.

"Конечно, стыдно говорить мусульманину про пиво, но я забочусь о наших братьях-православных, они все-таки должны…" – ответил глава республики.

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Это вызвало смех в зале заседания, а президент РФ отреагировал кратко: "Во молодец какой!" После этого Минниханов не возвращался к разговору о пиве.
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 Теги: Путин, курьез

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Сегодня, 11:40 » Автор: Ирина Шевченко
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