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Раздел: Курьезы  
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Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."

Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."Убийственно смешные и странные фотографии со свадебных церемоний.

Свадьба - чистый, светлый праздник, рождение новой семьи, торжество любви...Но только не на этих фото, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Торжество странности, безумия и смеха! Вот что ожидает вас в нашей подборке.

Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
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 Теги: юмор, приколы

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Сегодня, 13:14 » Автор: Ирина Шевченко
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