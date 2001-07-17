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Раздел: Курьезы  
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Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"

Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"Бомбические кулинарные провалы от людей со всего света.

Даже у профессиональных поваров иногда бывают провалы и неудачи. Судя по себе, то вкус испортишь какой-нибудь специей, то внешний вид блюда своим неаппетитным видом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Поэтому прекрасно представляю насколько сложно готовить тем людям, которые делают это впервые.

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А теперь давайте посмотрим на неудачные попытки поваров и их неудачные кулинарные шедевры.

Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
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 Теги: юмор, приколы

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Сегодня, 14:45 » Автор: Ирина Шевченко
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