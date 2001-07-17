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Раздел: Курьезы  
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Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть

Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" СетьЕлкин высмеял возможный визит президент РФ в Вашингтон.

Пользователей интернета позабавила карикатура известного российского художника Сергея Елкина о возможном визите президента России Владимира Путина в Вашингтон (США).

Соответствующий рисунок размещен на его странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Путин едет в Вашингтон?" - говорится в подписи к карикатуре.

Так, на рисунку изображен Путин, который сначала отдает приказ "На Вашингтон!", а потом меняет распоряжение - "Отставить ракеты! Я сам туда полечу".

"Не полетит. Пешком через Аляску", "Нос все растет и растет", "А мог бы верхом на ракете", "Надо совместить, отправить на ракете", "По непредсказуемой траектории", "И неизвестно, что для Америки разрушительней", - пишут в интернете.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс в Twitter сообщила, что он пригласил российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон.

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"В Хельсинки президент (Дональд Трамп, - ред.) договорился о текущем диалоге между двумя сотрудниками Совета безопасности. Президент Трамп попросил Джона Болтона (советника по национальной безопасности президента США, - ред.) пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и эти обсуждения уже ведутся", - написала она.

Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
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 Теги: Путин, США

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Сегодня, 17:41 » Автор: Ирина Шевченко
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