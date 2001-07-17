Раздел: Курьезы
Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
Елкин высмеял возможный визит президент РФ в Вашингтон.
Пользователей интернета позабавила карикатура известного российского художника Сергея Елкина о возможном визите президента России Владимира Путина в Вашингтон (США).
Соответствующий рисунок размещен на его странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Путин едет в Вашингтон?" - говорится в подписи к карикатуре.
Так, на рисунку изображен Путин, который сначала отдает приказ "На Вашингтон!", а потом меняет распоряжение - "Отставить ракеты! Я сам туда полечу".
"Не полетит. Пешком через Аляску", "Нос все растет и растет", "А мог бы верхом на ракете", "Надо совместить, отправить на ракете", "По непредсказуемой траектории", "И неизвестно, что для Америки разрушительней", - пишут в интернете.
Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс в Twitter сообщила, что он пригласил российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон.
Читайте также: Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
"В Хельсинки президент (Дональд Трамп, - ред.) договорился о текущем диалоге между двумя сотрудниками Совета безопасности. Президент Трамп попросил Джона Болтона (советника по национальной безопасности президента США, - ред.) пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и эти обсуждения уже ведутся", - написала она.
Пользователей интернета позабавила карикатура известного российского художника Сергея Елкина о возможном визите президента России Владимира Путина в Вашингтон (США).
Соответствующий рисунок размещен на его странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Путин едет в Вашингтон?" - говорится в подписи к карикатуре.
Так, на рисунку изображен Путин, который сначала отдает приказ "На Вашингтон!", а потом меняет распоряжение - "Отставить ракеты! Я сам туда полечу".
"Не полетит. Пешком через Аляску", "Нос все растет и растет", "А мог бы верхом на ракете", "Надо совместить, отправить на ракете", "По непредсказуемой траектории", "И неизвестно, что для Америки разрушительней", - пишут в интернете.
Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс в Twitter сообщила, что он пригласил российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон.
Читайте также: Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
"В Хельсинки президент (Дональд Трамп, - ред.) договорился о текущем диалоге между двумя сотрудниками Совета безопасности. Президент Трамп попросил Джона Болтона (советника по национальной безопасности президента США, - ред.) пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и эти обсуждения уже ведутся", - написала она.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
853
0
Также советуем посмотреть
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
Оставьте свой комментарий