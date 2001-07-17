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Раздел: Курьезы  
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В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя

В киевском супермаркете заметили необычного нарушителяГолуби питаются отбросами.

В супермаркете "Велика кишеня" в одном из спальных районов Киева был замечен голубь, который лакомился выпечкой, изготовленной для покупки и дальнейшего употребления. Обличающее видео было опубликовано в четверг, 19 июля в Уoutube-канале pistonczyk со ссылкой на "Los Solomas / Соломенский район" в Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

На видео видно, что птица невозмутимо прогуливается в лотке с выпечкой, клевала хлебобулочные изделия. После этого она взлетела к крыше магазина.

"Велика кишеня", Кудряшова 1. Голубь лакомится пиццей, на замечания администратору услышала ответ: мы знаем. Была в шоке", – говорится в подписи к ролику.

Важно понимать, что голуби, обитающие на улице, питаются отбросами и подножным кормом, потому являются переносчиками сотни возбудителей различных бактериальных, вирусных, грибковых, протозойных и гельминтных заболеваний. Некоторые из этих инфекций могут представлять смертельную опасность.

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Наиболее распространенными среди людей "голубиными" заболеваниями являются: орнитоз, колибацеллез, гистоплазмоз, сальмонеллез, туберкулез, рожа, листериоз, туляремия, болезнь Ньюкасла, токсоплазмоз, криптококкоз, а также гельминтозы: аскаридоз, цестодоз (поражение ленточными червями), капилляриоз и другие.


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 Теги: супермаркет, Голуби

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Сегодня, 22:45 » Автор: Едгар Букмирза
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