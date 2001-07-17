Раздел: Курьезы
Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
Видео с ссорой активно комментируют.
Сеть насмешил видеорассказ о громких выяснениях отношений между парой влюбленных, которые ругались на улице на глазах у множества свидетелей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Ролик, смонтированный с Instagram Stories, разместил на своей странице в Twitter блогер с ником Петриченко. "Это лучшая история о любви", - подписал пост он.
Из окна жилого дома очевидец заснял женщину, которая после измены пыталась выпросить прощения и вернуть свою вторую половинку, для чего даже стала перед ним на колени.
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"О, это любофффъ", "Скажите, что у них все хорошо, ну пожалуйста", "За бутылочку пивчанского он ее простит", "Это лучшее, что я видел", "Шедевр", "Если Instagram "запилит" горизонтальные истории - всё... Кинематограф умрёт окончательно", - делятся впечатлениями пользователи сети, посмотревшие видео.
Сеть насмешил видеорассказ о громких выяснениях отношений между парой влюбленных, которые ругались на улице на глазах у множества свидетелей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Ролик, смонтированный с Instagram Stories, разместил на своей странице в Twitter блогер с ником Петриченко. "Это лучшая история о любви", - подписал пост он.
Из окна жилого дома очевидец заснял женщину, которая после измены пыталась выпросить прощения и вернуть свою вторую половинку, для чего даже стала перед ним на колени.
Читайте также: «Трампа» отыскали на советской карикатуре
"О, это любофффъ", "Скажите, что у них все хорошо, ну пожалуйста", "За бутылочку пивчанского он ее простит", "Это лучшее, что я видел", "Шедевр", "Если Instagram "запилит" горизонтальные истории - всё... Кинематограф умрёт окончательно", - делятся впечатлениями пользователи сети, посмотревшие видео.
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