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Раздел: Курьезы  
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Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник

Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник Видео с ссорой активно комментируют.

Сеть насмешил видеорассказ о громких выяснениях отношений между парой влюбленных, которые ругались на улице на глазах у множества свидетелей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Ролик, смонтированный с Instagram Stories, разместил на своей странице в Twitter блогер с ником Петриченко. "Это лучшая история о любви", - подписал пост он.

Из окна жилого дома очевидец заснял женщину, которая после измены пыталась выпросить прощения и вернуть свою вторую половинку, для чего даже стала перед ним на колени.

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"О, это любофффъ", "Скажите, что у них все хорошо, ну пожалуйста", "За бутылочку пивчанского он ее простит", "Это лучшее, что я видел", "Шедевр", "Если Instagram "запилит" горизонтальные истории - всё... Кинематограф умрёт окончательно", - делятся впечатлениями пользователи сети, посмотревшие видео.


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 Теги: ссора, любовный треугольник

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Сегодня, 10:15 » Автор: Анна Мартынова
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