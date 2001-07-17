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Раздел: Курьезы  
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В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары

В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жарыВ камере прохладнее.

В Италии преступник, которого отпустили из тюрьмы под домашний арест, попросился обратно в камеру, потому что дома было слишком жарко, передает Хроника.инфо со ссылкой на inshe.tv.

В ночь с четверга на пятницу, около 3:00 часов, сотрудники тюрьмы San Pio X и, конечно, не ожидали, что кто-то захочет оказаться в камере по своей воле. Но именно этого попросил 29-летний гражданин Молдовы Виктор Сирбу, которого за кражу посадили под домашний арест с разрешением выходить на улицу.

«Пожалуйста, впустите меня: мне слишком жарко дома», — сказал он.

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Просьбу мужчины выполнили, и теперь он сможет наслаждаться прохладой тюремной камеры, по меньшей мере, до августа.
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 Теги: Италия, жара

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Сегодня, 13:26 » Автор: Анна Мартынова
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