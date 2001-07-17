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Раздел: Курьезы  
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В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»

В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»Странную погоню засняли на камеру.

Мужчина по имени Nick Wanko шел со своим другом по улице, как вдруг увидел в небе военный самолет и… летающую тарелку! Как отметил очевидец, раньше он не верил в зеленых человечков, однако теперь он переосмыслил всё, передает Хроника.инфо со ссылкой на укроп.org.

На видеозаписи видно, как некоторое время самолет летит за НЛО, будто преследует его. Внезапно летающее судно инопланетян просто исчезло из поля зрения.

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 Теги: США, НЛО

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Сегодня, 15:08 » Автор: Анна Мартынова
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