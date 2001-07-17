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Раздел: Курьезы  
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Собака, поедающая арбуз как человек, стала звездой Сети

Собака, поедающая арбуз как человек, стала звездой СетиРолик быстро набрал популярность в сети.

Забавный пес по кличке Чешир, с удовольствием поедающий арбуз, покорил пользователей сети. Видео опубликовала в Twitter пользователь под ником @JenelleBnstr, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

На видео хозяйка подносит к морде своего питомца ломтик арбуза. Животное на долю секунды задумывается, а затем начинает потихоньку откусывать мякоть с середины куска. После этого собака продолжает жевать ягоду по бокам, оставляя невредимой лишь зеленую корку.

Ролик девушки быстро набрал вирусную популярность. За пару дней его посмотрели более 4,3 миллиона человек.

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"Какой милый песик", "Вот это культура!", "Умницы", "Мне бы такого", "Супер, я бы тоже поел арбуза сейчас", "Ест арбуз, как человек", – пишут пользователи сети под видео.

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 Теги: собака, арбуз

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Сегодня, 16:42 » Автор: Анна Мартынова
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