Раздел: Курьезы
Собака, поедающая арбуз как человек, стала звездой Сети
Ролик быстро набрал популярность в сети.
Забавный пес по кличке Чешир, с удовольствием поедающий арбуз, покорил пользователей сети. Видео опубликовала в Twitter пользователь под ником @JenelleBnstr, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
На видео хозяйка подносит к морде своего питомца ломтик арбуза. Животное на долю секунды задумывается, а затем начинает потихоньку откусывать мякоть с середины куска. После этого собака продолжает жевать ягоду по бокам, оставляя невредимой лишь зеленую корку.
Ролик девушки быстро набрал вирусную популярность. За пару дней его посмотрели более 4,3 миллиона человек.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
"Какой милый песик", "Вот это культура!", "Умницы", "Мне бы такого", "Супер, я бы тоже поел арбуза сейчас", "Ест арбуз, как человек", – пишут пользователи сети под видео.
Забавный пес по кличке Чешир, с удовольствием поедающий арбуз, покорил пользователей сети. Видео опубликовала в Twitter пользователь под ником @JenelleBnstr, передает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
На видео хозяйка подносит к морде своего питомца ломтик арбуза. Животное на долю секунды задумывается, а затем начинает потихоньку откусывать мякоть с середины куска. После этого собака продолжает жевать ягоду по бокам, оставляя невредимой лишь зеленую корку.
Ролик девушки быстро набрал вирусную популярность. За пару дней его посмотрели более 4,3 миллиона человек.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
"Какой милый песик", "Вот это культура!", "Умницы", "Мне бы такого", "Супер, я бы тоже поел арбуза сейчас", "Ест арбуз, как человек", – пишут пользователи сети под видео.
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