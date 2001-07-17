Раздел: Курьезы
Том и Джерри отдыхают: кошка подружилась с крысой и покорила Instagram
Они - отличная парочка.
В одной из квартир Нью-Йорка бок о бок живут кошка Галакси и крыса Берни. Ну а их хозяева исправно фотографируют питомцев и постят в инстаграм. Все как в мультсериале «Том и Джерри», правда, различие все же есть: Галакси и Берни — лучшие друзья, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Сначала в американской квартире стала жить кошка Галакси, но 2 года назад у нее появилась подружка — крыса Берни. Конечно, хозяева переживали, что отношения у классических противников не заладятся, однако мультяшное противостояние оказалось лишь стереотипом.
Кошка даже не пыталась охотиться на юную крысу — она сразу взяла Берни под опеку, как котенка. А потом зародилась настоящая любовь! Кошка даже вылизывает своего друга.
Иногда кошка и крыса все-таки играют в догонялки, но, когда игра доходит до своего логического завершения, зверьки просто обнимаются.
По сути, Галакси стала для крысенка приемной мамой. Она учит его тому, что знает сама, и оберегает.
А еще Галакси и Берни стали звездами ютуба, снявшись в ролике The Dodo, посвященном животным. В нем питомцы играют, обнимаются, а крыса все время ходит за своей мамой-кошкой, ласкается и облизывает ее. Любовь чистой воды.
Кстати, ролик о столь необычной дружбе за неделю посмотрели почти 9,5 миллионов человек.
В ответ пользователи интернета начали делиться своими историями о забавной дружбе животных. Например, о дружбе пяти котов, петуха и мышки, которые выросли в одном доме.
«Ничего удивительного в этом нет. У меня была маленькая мышь, которая выросла вместе с пятью котятами. Тогда у меня еще был петух, которого я нашла после урагана “Эндрю” в 1992 году, его звали Сторми».
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Другой пользователь рассказал о своих коте и псе — они живут вместе и прекрасно ладят. А пес до того проникся любовью к пушистику, что защищает на улице даже других кошек.
В одной из квартир Нью-Йорка бок о бок живут кошка Галакси и крыса Берни. Ну а их хозяева исправно фотографируют питомцев и постят в инстаграм. Все как в мультсериале «Том и Джерри», правда, различие все же есть: Галакси и Берни — лучшие друзья, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Сначала в американской квартире стала жить кошка Галакси, но 2 года назад у нее появилась подружка — крыса Берни. Конечно, хозяева переживали, что отношения у классических противников не заладятся, однако мультяшное противостояние оказалось лишь стереотипом.
Кошка даже не пыталась охотиться на юную крысу — она сразу взяла Берни под опеку, как котенка. А потом зародилась настоящая любовь! Кошка даже вылизывает своего друга.
Иногда кошка и крыса все-таки играют в догонялки, но, когда игра доходит до своего логического завершения, зверьки просто обнимаются.
По сути, Галакси стала для крысенка приемной мамой. Она учит его тому, что знает сама, и оберегает.
А еще Галакси и Берни стали звездами ютуба, снявшись в ролике The Dodo, посвященном животным. В нем питомцы играют, обнимаются, а крыса все время ходит за своей мамой-кошкой, ласкается и облизывает ее. Любовь чистой воды.
Кстати, ролик о столь необычной дружбе за неделю посмотрели почти 9,5 миллионов человек.
В ответ пользователи интернета начали делиться своими историями о забавной дружбе животных. Например, о дружбе пяти котов, петуха и мышки, которые выросли в одном доме.
«Ничего удивительного в этом нет. У меня была маленькая мышь, которая выросла вместе с пятью котятами. Тогда у меня еще был петух, которого я нашла после урагана “Эндрю” в 1992 году, его звали Сторми».
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Другой пользователь рассказал о своих коте и псе — они живут вместе и прекрасно ладят. А пес до того проникся любовью к пушистику, что защищает на улице даже других кошек.
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