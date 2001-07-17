Раздел: Курьезы
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Им стоило довериться профессионалам.
Уж сколько раз твердили миру о том, что самодеятельность хороша только в сельском клубе, а все важные дела лучше доверять профессионалам. Но всё же находятся энтузиасты, которые считают, что могут совершенно со всем справиться самостоятельно. Вот, правда, заканчивается это порой весьма плачевно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Уж сколько раз твердили миру о том, что самодеятельность хороша только в сельском клубе, а все важные дела лучше доверять профессионалам. Но всё же находятся энтузиасты, которые считают, что могут совершенно со всем справиться самостоятельно. Вот, правда, заканчивается это порой весьма плачевно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
226
0
Также советуем посмотреть
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
- Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в
- Чересчур эмоциональная сурдопереводчица развеселила Сеть
- Том и Джерри отдыхают: кошка подружилась с крысой и покорила Instagram
- Собака, поедающая арбуз как человек, стала звездой Сети
- Сеть покорила маленькая «Рапунцель»
- В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
Оставьте свой комментарий