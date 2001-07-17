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Раздел: Курьезы  
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Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками

Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими рукамиИм стоило довериться профессионалам.

Уж сколько раз твердили миру о том, что самодеятельность хороша только в сельском клубе, а все важные дела лучше доверять профессионалам. Но всё же находятся энтузиасты, которые считают, что могут совершенно со всем справиться самостоятельно. Вот, правда, заканчивается это порой весьма плачевно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками

Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
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 Теги: ремонт, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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