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Раздел: Курьезы  
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Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки

Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фоткиПолучается очень забавно.

Его зовут Игорь - он близко знаком с многими певцами, жаль, что только на отфотошопленных снимках. Представляем вам талантливого российского фотошоп-мастера Игоря Липчанского. Он известен тем, что прифотошопливает себя на обложки культовых музыкальных альбомов. Получается очень гармонично, а главное весело. Предлагаем вам взглянуть на творчество этого талантливого парня, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
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 Теги: музыка, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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