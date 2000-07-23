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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки животных, обожающих лето

Забавные фотки животных, обожающих летоОни отлично проводят время.

Сейчас жаркое и красочное Лето, любимая пора многих людей на планете. Но не только люди любят лето, есть и животные, которые с радостью резвятся в зеленых травах, песке, пляжах и наслаждаются живописной летней природой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф

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Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
Забавные фотки животных, обожающих лето
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 Теги: животные, лето

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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