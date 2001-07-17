Раздел: Курьезы
Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
Видео прокомментировал и Монатик.
За несколько дней клип нового дуэта Монатика и Надежды Дорофеевой покорил сеть. Однако песня "Глубоко" имеет и другое видео, в котором остроумный пользователь сети спародировал процесс съемок, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Песню "Глубоко", которая несколько дней назад появилась на всех музыкальных каналах страны и в сети YouTube, посмотрели более 2 миллионов фанатов. Тысячи из них прокомментировали ролик. Дуэт Монатика и Надежды Дорофеевой взбудоражил все социальные сети.
Российский видеоблоггер с виртуальным именем "Олежэ" создал забавную пародию к клипу "Глубоко". Автор ролика решил показать, как происходили сами съемки видео. Однако сделал это с сарказмом и юмором.
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"Не могу остановиться смеяться", - отреагировал на пародию Монатик.
За несколько дней клип нового дуэта Монатика и Надежды Дорофеевой покорил сеть. Однако песня "Глубоко" имеет и другое видео, в котором остроумный пользователь сети спародировал процесс съемок, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Песню "Глубоко", которая несколько дней назад появилась на всех музыкальных каналах страны и в сети YouTube, посмотрели более 2 миллионов фанатов. Тысячи из них прокомментировали ролик. Дуэт Монатика и Надежды Дорофеевой взбудоражил все социальные сети.
Российский видеоблоггер с виртуальным именем "Олежэ" создал забавную пародию к клипу "Глубоко". Автор ролика решил показать, как происходили сами съемки видео. Однако сделал это с сарказмом и юмором.
Читайте также: Под Одессой беглые обезьяны устроили переполох
"Не могу остановиться смеяться", - отреагировал на пародию Монатик.
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