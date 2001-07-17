Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару

Чего только не увидишь.



Вещи, от которых по коже бегут мурашки, на самом деле можно встретить на каждом шагу, и это одна из причин, по которым писатели и киношники никогда не перестанут радовать нас отличными ужастиками. Посудите сами: кактус, который смог отрастить колючие щупальца, припаркованная в сторонке машина, украшенная жуткими куклами, — чем не основа для сюжета в духе Стивена Кинга, передает



Мы нашли фотографии, от одного вида которых мурашки бегут по спине даже у тех, кто ничего такого не боится.



1. «Мой друг купил новый дом в 2017 году, и, кажется, кто-то пытался вызвать Николаса Кейджа в подвале»







2. Кто сказал, что цыплят не стоит бояться?







3. Цвет веселенький, конечно, но убежать от такого гостя все равно хочется







4. «Садись, малыш. Эта обезьянка привезет тебя прямиком к детской травме»







5. А эта лошадка, кажется, уже довезла своего пассажира, и не одного...







6. Когда очень любишь кукол и фильмы ужасов, но не можешь определиться, что из этого круче







7. Хочешь, чтобы рядом с твоей машиной никто не парковался? Просто укрась ее







8. Кажется, в этой коробке со стеклом не только кот, но и сам Шредингер







9. Это просто камень, ничего такого







10. А это не глаза жуткого монстра, а ягоды гуараны







11. А вот тут мы сдаемся. Не знаем, что это, но видок у этой штуки так себе







12. Даже тем, кто не боится пауков, будет не по себе от такого пейзажа







13. «Этот парень ползал рядом с входом в мою квартиру»







15. «Нашел это у себя на работе. Теперь я проклят?»







16. Кому нужны эти ваши подушки безопасности?







17. Неправильный скворечник с неправильными птицами







18. Вы когда-нибудь видели что-то более странное и пугающее?







19. Этот кактус, кажется, отрастил щупальца







20. Это должно украшать сад или отпугивать всех, кто подходит к участку?







21. Вряд ли кто-то рискнет присесть в это кресло







22. «Пока я был в магазине, рядом с моей машиной припарковалась вот эта»







23. Добро пожаловать в Центральную Флориду!







24. Селфи любителя скорости и грозы насекомых







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25. Военизированный отряд телепузиков



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вещи, от которых по коже бегут мурашки, на самом деле можно встретить на каждом шагу, и это одна из причин, по которым писатели и киношники никогда не перестанут радовать нас отличными ужастиками. Посудите сами: кактус, который смог отрастить колючие щупальца, припаркованная в сторонке машина, украшенная жуткими куклами, — чем не основа для сюжета в духе Стивена Кинга, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Мы нашли фотографии, от одного вида которых мурашки бегут по спине даже у тех, кто ничего такого не боится.1. «Мой друг купил новый дом в 2017 году, и, кажется, кто-то пытался вызвать Николаса Кейджа в подвале»2. Кто сказал, что цыплят не стоит бояться?3. Цвет веселенький, конечно, но убежать от такого гостя все равно хочется4. «Садись, малыш. Эта обезьянка привезет тебя прямиком к детской травме»5. А эта лошадка, кажется, уже довезла своего пассажира, и не одного...6. Когда очень любишь кукол и фильмы ужасов, но не можешь определиться, что из этого круче7. Хочешь, чтобы рядом с твоей машиной никто не парковался? Просто укрась ее8. Кажется, в этой коробке со стеклом не только кот, но и сам Шредингер9. Это просто камень, ничего такого10. А это не глаза жуткого монстра, а ягоды гуараны11. А вот тут мы сдаемся. Не знаем, что это, но видок у этой штуки так себе12. Даже тем, кто не боится пауков, будет не по себе от такого пейзажа13. «Этот парень ползал рядом с входом в мою квартиру»15. «Нашел это у себя на работе. Теперь я проклят?»16. Кому нужны эти ваши подушки безопасности?17. Неправильный скворечник с неправильными птицами18. Вы когда-нибудь видели что-то более странное и пугающее?19. Этот кактус, кажется, отрастил щупальца20. Это должно украшать сад или отпугивать всех, кто подходит к участку?21. Вряд ли кто-то рискнет присесть в это кресло22. «Пока я был в магазине, рядом с моей машиной припарковалась вот эта»23. Добро пожаловать в Центральную Флориду!24. Селфи любителя скорости и грозы насекомых25. Военизированный отряд телепузиков



