Раздел: Курьезы
Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
Чего только не увидишь.
Вещи, от которых по коже бегут мурашки, на самом деле можно встретить на каждом шагу, и это одна из причин, по которым писатели и киношники никогда не перестанут радовать нас отличными ужастиками. Посудите сами: кактус, который смог отрастить колючие щупальца, припаркованная в сторонке машина, украшенная жуткими куклами, — чем не основа для сюжета в духе Стивена Кинга, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли фотографии, от одного вида которых мурашки бегут по спине даже у тех, кто ничего такого не боится.
1. «Мой друг купил новый дом в 2017 году, и, кажется, кто-то пытался вызвать Николаса Кейджа в подвале»
2. Кто сказал, что цыплят не стоит бояться?
3. Цвет веселенький, конечно, но убежать от такого гостя все равно хочется
4. «Садись, малыш. Эта обезьянка привезет тебя прямиком к детской травме»
5. А эта лошадка, кажется, уже довезла своего пассажира, и не одного...
6. Когда очень любишь кукол и фильмы ужасов, но не можешь определиться, что из этого круче
7. Хочешь, чтобы рядом с твоей машиной никто не парковался? Просто укрась ее
8. Кажется, в этой коробке со стеклом не только кот, но и сам Шредингер
9. Это просто камень, ничего такого
10. А это не глаза жуткого монстра, а ягоды гуараны
11. А вот тут мы сдаемся. Не знаем, что это, но видок у этой штуки так себе
12. Даже тем, кто не боится пауков, будет не по себе от такого пейзажа
13. «Этот парень ползал рядом с входом в мою квартиру»
15. «Нашел это у себя на работе. Теперь я проклят?»
16. Кому нужны эти ваши подушки безопасности?
17. Неправильный скворечник с неправильными птицами
18. Вы когда-нибудь видели что-то более странное и пугающее?
19. Этот кактус, кажется, отрастил щупальца
20. Это должно украшать сад или отпугивать всех, кто подходит к участку?
21. Вряд ли кто-то рискнет присесть в это кресло
22. «Пока я был в магазине, рядом с моей машиной припарковалась вот эта»
23. Добро пожаловать в Центральную Флориду!
24. Селфи любителя скорости и грозы насекомых
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25. Военизированный отряд телепузиков
Вещи, от которых по коже бегут мурашки, на самом деле можно встретить на каждом шагу, и это одна из причин, по которым писатели и киношники никогда не перестанут радовать нас отличными ужастиками. Посудите сами: кактус, который смог отрастить колючие щупальца, припаркованная в сторонке машина, украшенная жуткими куклами, — чем не основа для сюжета в духе Стивена Кинга, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли фотографии, от одного вида которых мурашки бегут по спине даже у тех, кто ничего такого не боится.
1. «Мой друг купил новый дом в 2017 году, и, кажется, кто-то пытался вызвать Николаса Кейджа в подвале»
2. Кто сказал, что цыплят не стоит бояться?
3. Цвет веселенький, конечно, но убежать от такого гостя все равно хочется
4. «Садись, малыш. Эта обезьянка привезет тебя прямиком к детской травме»
5. А эта лошадка, кажется, уже довезла своего пассажира, и не одного...
6. Когда очень любишь кукол и фильмы ужасов, но не можешь определиться, что из этого круче
7. Хочешь, чтобы рядом с твоей машиной никто не парковался? Просто укрась ее
8. Кажется, в этой коробке со стеклом не только кот, но и сам Шредингер
9. Это просто камень, ничего такого
10. А это не глаза жуткого монстра, а ягоды гуараны
11. А вот тут мы сдаемся. Не знаем, что это, но видок у этой штуки так себе
12. Даже тем, кто не боится пауков, будет не по себе от такого пейзажа
13. «Этот парень ползал рядом с входом в мою квартиру»
15. «Нашел это у себя на работе. Теперь я проклят?»
16. Кому нужны эти ваши подушки безопасности?
17. Неправильный скворечник с неправильными птицами
18. Вы когда-нибудь видели что-то более странное и пугающее?
19. Этот кактус, кажется, отрастил щупальца
20. Это должно украшать сад или отпугивать всех, кто подходит к участку?
21. Вряд ли кто-то рискнет присесть в это кресло
22. «Пока я был в магазине, рядом с моей машиной припарковалась вот эта»
23. Добро пожаловать в Центральную Флориду!
24. Селфи любителя скорости и грозы насекомых
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25. Военизированный отряд телепузиков
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