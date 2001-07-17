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Раздел: Курьезы  
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Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жаруЧего только не увидишь.

Вещи, от которых по коже бегут мурашки, на самом деле можно встретить на каждом шагу, и это одна из причин, по которым писатели и киношники никогда не перестанут радовать нас отличными ужастиками. Посудите сами: кактус, который смог отрастить колючие щупальца, припаркованная в сторонке машина, украшенная жуткими куклами, — чем не основа для сюжета в духе Стивена Кинга, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли фотографии, от одного вида которых мурашки бегут по спине даже у тех, кто ничего такого не боится.

1. «Мой друг купил новый дом в 2017 году, и, кажется, кто-то пытался вызвать Николаса Кейджа в подвале»

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


2. Кто сказал, что цыплят не стоит бояться?

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


3. Цвет веселенький, конечно, но убежать от такого гостя все равно хочется

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


4. «Садись, малыш. Эта обезьянка привезет тебя прямиком к детской травме»

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


5. А эта лошадка, кажется, уже довезла своего пассажира, и не одного...

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


6. Когда очень любишь кукол и фильмы ужасов, но не можешь определиться, что из этого круче

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


7. Хочешь, чтобы рядом с твоей машиной никто не парковался? Просто укрась ее

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


8. Кажется, в этой коробке со стеклом не только кот, но и сам Шредингер

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


9. Это просто камень, ничего такого

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


10. А это не глаза жуткого монстра, а ягоды гуараны

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


11. А вот тут мы сдаемся. Не знаем, что это, но видок у этой штуки так себе

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


12. Даже тем, кто не боится пауков, будет не по себе от такого пейзажа

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


13. «Этот парень ползал рядом с входом в мою квартиру»

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


15. «Нашел это у себя на работе. Теперь я проклят?»

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


16. Кому нужны эти ваши подушки безопасности?

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


17. Неправильный скворечник с неправильными птицами

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


18. Вы когда-нибудь видели что-то более странное и пугающее?

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


19. Этот кактус, кажется, отрастил щупальца

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


20. Это должно украшать сад или отпугивать всех, кто подходит к участку?

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


21. Вряд ли кто-то рискнет присесть в это кресло

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


22. «Пока я был в магазине, рядом с моей машиной припарковалась вот эта»

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


23. Добро пожаловать в Центральную Флориду!

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


24. Селфи любителя скорости и грозы насекомых

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару


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25. Военизированный отряд телепузиков

Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
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 Теги: приколы, нелепость

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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