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Раздел: Курьезы  
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Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение

Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрениеНе каждому удается такое заснять.

Вы можете тысячу раз нажать на кнопку спуска затвора фотоаппарата и получить самый обычный, ничем не примечательный кадр. И только на тысяча первый раз, при удачной игре света, форм и линий, вам, быть может, удастся сделать фото, при просмотре которого невольно начинаешь сомневаться в собственном зрении. Оттого подобные снимки и на вес золота, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали новую порцию фотографий с подвохом, которые могут заменить собой поход к окулисту.

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Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
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 Теги: иллюзия, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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