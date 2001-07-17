Раздел: Курьезы
Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
Не каждому удается такое заснять.
Вы можете тысячу раз нажать на кнопку спуска затвора фотоаппарата и получить самый обычный, ничем не примечательный кадр. И только на тысяча первый раз, при удачной игре света, форм и линий, вам, быть может, удастся сделать фото, при просмотре которого невольно начинаешь сомневаться в собственном зрении. Оттого подобные снимки и на вес золота, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали новую порцию фотографий с подвохом, которые могут заменить собой поход к окулисту.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Вы можете тысячу раз нажать на кнопку спуска затвора фотоаппарата и получить самый обычный, ничем не примечательный кадр. И только на тысяча первый раз, при удачной игре света, форм и линий, вам, быть может, удастся сделать фото, при просмотре которого невольно начинаешь сомневаться в собственном зрении. Оттого подобные снимки и на вес золота, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали новую порцию фотографий с подвохом, которые могут заменить собой поход к окулисту.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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