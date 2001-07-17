Раздел: Курьезы
Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
Они всегда сохраняют спокойствие.
Тем, кто считает, что обстоятельства превыше всего, стоит увидеть фотографии этих отважных людей, которые оказались выше любых обстоятельств. Они просто взяли и сделали невозможное. А их подвиги успели запечатлеть на фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
Тем, кто считает, что обстоятельства превыше всего, стоит увидеть фотографии этих отважных людей, которые оказались выше любых обстоятельств. Они просто взяли и сделали невозможное. А их подвиги успели запечатлеть на фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1123
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
- Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
- Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
- В Англии голодный пес оставил семью без отпуска
- Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
- В Одесский порт зашли корабли НАТО
- Под Одессой беглые обезьяны устроили переполох
- Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной
- Соцсети посмеялись над нелепым ДТП с участием полицейских в Киеве
- Член «казачества ДНР» пытался подкупить пограничников
- На старинной статуе разглядели девочку с ноутбуком
- Геращенко рассказала о зверствах в «ЛДНР»
- Сеть в восторге от собаки-поклонницы Бритни Спирс
- На Луганщине без электроэнергии остались тысячи людей
- В США девушка на несколько минут стала миллионершей
- Украинские коммунальщики насмешили новым способом ремонта дорог
- Порция позитива: лучшие анекдоты на утро понедельника
- На Донбассе ранен один украинский военный
- Забавные фотки животных, обожающих лето
- Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
- Забавные фотки от невероятно находчивых девушек
- Смеемся до упаду: подборка отличных анекдотов на вечер
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
Оставьте свой комментарий