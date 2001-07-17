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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки собак, не готовых покидать дом

Забавные фотки собак, не готовых покидать домПонедельник - не лучший день для сложных задач.

Заставить себя выйти из дома бывает непросто, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Эти собаки, как и многие люди в понедельник, хотели бы остаться дома и наслаждаться отдыхом.

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Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
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 Теги: собаки, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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