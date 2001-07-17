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Раздел: Курьезы  
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Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой

Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабойОбычная ситуация в столице после ливня.

В Киеве прошел дождик. И Киев, конечно же, снова подтопило, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Учитывая любовь столичного мэра Кличко к проезду в городском транспорте, можем посоветовать ему создать новый вид - гондолы. Ибо без лодок по столице передвигаться скоро будет невозможно.

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И стоимость проезда можно сразу установить на уровне 8 грн.

Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
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 Теги: Киев, фотожаба

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Сегодня, 17:29 » Автор: Анна Мартынова
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