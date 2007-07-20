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Раздел: Курьезы  
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Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится

Веселые твиты от людей, которым отпуск только снитсяНе о таком лете они мечтали.

Все мы мечтаем о лете — жарком сезоне, полном приключений и веселья. Наконец-то отправиться в заслуженный отпуск, отдохнуть с дорогими нам людьми и в целом провести лето так, чтобы вспоминать еще целый год. Но в итоге все выглядит совсем иначе. Интернет-пользователи поделились смешными летними реалиями, в которых каждый из нас узнает себя, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы отобрали 19 смешных твитов, прочитав которые вы захотите сказать: «Это же мое лето!»

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Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
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 Теги: твиты, отпуск

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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