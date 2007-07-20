Раздел: Курьезы
Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
Не о таком лете они мечтали.
Все мы мечтаем о лете — жарком сезоне, полном приключений и веселья. Наконец-то отправиться в заслуженный отпуск, отдохнуть с дорогими нам людьми и в целом провести лето так, чтобы вспоминать еще целый год. Но в итоге все выглядит совсем иначе. Интернет-пользователи поделились смешными летними реалиями, в которых каждый из нас узнает себя, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы отобрали 19 смешных твитов, прочитав которые вы захотите сказать: «Это же мое лето!»
Читайте также: Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
Все мы мечтаем о лете — жарком сезоне, полном приключений и веселья. Наконец-то отправиться в заслуженный отпуск, отдохнуть с дорогими нам людьми и в целом провести лето так, чтобы вспоминать еще целый год. Но в итоге все выглядит совсем иначе. Интернет-пользователи поделились смешными летними реалиями, в которых каждый из нас узнает себя, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы отобрали 19 смешных твитов, прочитав которые вы захотите сказать: «Это же мое лето!»
Читайте также: Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
384
0
Также советуем посмотреть
- Гройсман отреагировал на закрытие расследования о своем дипломе
- Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
- Забавные дизайнерские изобретения, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные предметы одежды с модных подиумов
- Подборка самых смешных танцев молодоженов
- Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного
- Полуобнаженный россиянин решил прокатиться по улицам в ванной
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
- Пользователи Сети «научили» Google-переводчик предрекать конец света
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
- В Сети смеются над памятником Путину, обнаруженному на мясокомбинате
- Сеть насмешил «неравный бой» девушки со шлагбаумом
- За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
- Савченко продолжит проходить экспертизу на полиграфе
- Отличные анекдоты для позитивного начала недели
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
Оставьте свой комментарий