За прогулками этого кота семь лет следит весь мир

В 2011 году в твиттере появился аккаунт, посвященный коту по кличке Пепито. В нем с помощью камеры и бота ежедневно появляется информация о перемещениях пушистика, а именно о том, когда кот уходит гулять и когда возвращается обратно. И знаете что? За этим следят 60 тысяч человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture Аккаунт для кота создал парижский инженер Клеман Сторк — он разрабатывал сайт уведомлений для интернета вещей и решил на примере своего питомца показать работу сервиса.У Пепито появилась собственная дверь, внимательный бот и камера, фиксирующая его перемещения. Каждый раз, когда кот отправляется на прогулку, программа делает фото и отправляет в твиттер сообщение Pépito is out («Пепито ушел») с точным временем.Когда кот возвращается, тот же алгоритм снова делает моментальное фото и отправляет в твиттер сообщение Pépito is back home («Пепито вернулся домой»).Выглядит это вот так.В общем, обычно кот гуляет несколько раз в день, а потому и свежие посты в твиттере появляются регулярно. И так 7 лет.«Да кому это интересно?» — спросите вы. Помимо тучи подписчиков, каждый пост кота собирает сотни лайков, десятки репостов и множество одобрительных комментариев пользователей, которые желают Пепито удачной прогулки и искренне радуются, что он вернулся и с ним все в порядке.Если кота нет слишком долго, подписчики, разумеется, волнуются.И немного о самом Пепито. Коту уже 11 лет, иногда он гуляет довольно часто, а иногда целыми днями сидит дома.Хозяин кота не ожидал, что Пепито станет любимцем публики. Однажды, в июне 2017 года, кот пошел гулять и почти сутки не возвращался домой. Подписчики Пепито подняли панику и даже расклеили объявления о его пропаже.«ПЕПИТО, РАДИ БОГА, ВЕРНИСЬ»Оказалось, что кот не потерялся, а просто вернулся через другую дверь. Хозяину пришлось объяснять это подписчикам Пепито, чтобы те перестали бить тревогу.Было и еще несколько случаев, когда подписчики теряли кота. Тогда хозяину снова приходилось писать в микроблог, что с Пепито все в порядке и он, например, просто не выходит на улицу из-за жары.В общем, у кота очень насыщенная жизнь, да и хозяин может быть спокоен — потеряться питомцу не дадут.