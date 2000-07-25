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За прогулками этого кота семь лет следит весь мир

За прогулками этого кота семь лет следит весь мирНеобычный аккаунт в Twitter.

В 2011 году в твиттере появился аккаунт, посвященный коту по кличке Пепито. В нем с помощью камеры и бота ежедневно появляется информация о перемещениях пушистика, а именно о том, когда кот уходит гулять и когда возвращается обратно. И знаете что? За этим следят 60 тысяч человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Аккаунт для кота создал парижский инженер Клеман Сторк — он разрабатывал сайт уведомлений для интернета вещей и решил на примере своего питомца показать работу сервиса.

У Пепито появилась собственная дверь, внимательный бот и камера, фиксирующая его перемещения. Каждый раз, когда кот отправляется на прогулку, программа делает фото и отправляет в твиттер сообщение Pépito is out («Пепито ушел») с точным временем.

Когда кот возвращается, тот же алгоритм снова делает моментальное фото и отправляет в твиттер сообщение Pépito is back home («Пепито вернулся домой»).

Выглядит это вот так.

За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
За прогулками этого кота семь лет следит весь мир


В общем, обычно кот гуляет несколько раз в день, а потому и свежие посты в твиттере появляются регулярно. И так 7 лет.

«Да кому это интересно?» — спросите вы. Помимо тучи подписчиков, каждый пост кота собирает сотни лайков, десятки репостов и множество одобрительных комментариев пользователей, которые желают Пепито удачной прогулки и искренне радуются, что он вернулся и с ним все в порядке.

Если кота нет слишком долго, подписчики, разумеется, волнуются.

И немного о самом Пепито. Коту уже 11 лет, иногда он гуляет довольно часто, а иногда целыми днями сидит дома.

За прогулками этого кота семь лет следит весь мир


Хозяин кота не ожидал, что Пепито станет любимцем публики. Однажды, в июне 2017 года, кот пошел гулять и почти сутки не возвращался домой. Подписчики Пепито подняли панику и даже расклеили объявления о его пропаже.

За прогулками этого кота семь лет следит весь мир


«ПЕПИТО, РАДИ БОГА, ВЕРНИСЬ»

Оказалось, что кот не потерялся, а просто вернулся через другую дверь. Хозяину пришлось объяснять это подписчикам Пепито, чтобы те перестали бить тревогу.

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Было и еще несколько случаев, когда подписчики теряли кота. Тогда хозяину снова приходилось писать в микроблог, что с Пепито все в порядке и он, например, просто не выходит на улицу из-за жары.

В общем, у кота очень насыщенная жизнь, да и хозяин может быть спокоен — потеряться питомцу не дадут.
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 Теги: кот, твиттер

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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