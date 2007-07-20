Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного кия

Увы, пенсионер тоже пострадал.



Британский пенсионер Майкл Ринг (Michael Ring) сумел отбиться от двух грабителей с помощью бильярдного кия, передает



Двое незнакомцев попытались проникнуть в дом к 85-летнему пенсионеру в августе 2017 года, когда он спал. Однако Майкл заметил грабителей, и между ними завязалась жестокая борьба. Преступники, Родерик Макдональд и Стивен Саймон, избивали пенсионера, пока он отбивался бильярдным кием. В процессе драки ему удалось пробить лицо одного из грабителей.



У Майкла были диагностированы переломы дисков в позвоночнике и ребра, а также многочисленные ушибы, порезы и сотрясение мозга. Пенсионер рассказал, что бильярдный кий он хранил у изголовья кровати после ограбления двухмесячной давности, когда бандиты забрали у него 500 фунтов стерлингов и украшения жены.



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Суд города Лутон приговорил Макдональда и Саймона к 12 и 14 годам тюрьмы соответственно за попытку ограбления и нанесение тяжких телесных повреждений. Судья заявил, что испытывает «грандиозное уважение» к Майклу. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Британский пенсионер Майкл Ринг (Michael Ring) сумел отбиться от двух грабителей с помощью бильярдного кия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты Двое незнакомцев попытались проникнуть в дом к 85-летнему пенсионеру в августе 2017 года, когда он спал. Однако Майкл заметил грабителей, и между ними завязалась жестокая борьба. Преступники, Родерик Макдональд и Стивен Саймон, избивали пенсионера, пока он отбивался бильярдным кием. В процессе драки ему удалось пробить лицо одного из грабителей.У Майкла были диагностированы переломы дисков в позвоночнике и ребра, а также многочисленные ушибы, порезы и сотрясение мозга. Пенсионер рассказал, что бильярдный кий он хранил у изголовья кровати после ограбления двухмесячной давности, когда бандиты забрали у него 500 фунтов стерлингов и украшения жены.Суд города Лутон приговорил Макдональда и Саймона к 12 и 14 годам тюрьмы соответственно за попытку ограбления и нанесение тяжких телесных повреждений. Судья заявил, что испытывает «грандиозное уважение» к Майклу.



